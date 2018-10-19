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В Іваничах загорівся елеватор. ВІДЕО

В Іваничах загорівся елеватор. ВІДЕО
В місті Іваничі сталася пожежа на зерновому елеваторі.

Пожежа трапилась близько 23:00 10-го грудня, - повідомляє БУГ, посилаючись на свідчення очевидців.

На місці пожежі працюють вогнеборці та поліція.

Деталі згодом.


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Теги: Волинь, пожежа, Іваничі
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