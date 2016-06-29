вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні хочуть створити службу, яка перевірятиме комунальників

В Україні хочуть створити службу, яка перевірятиме комунальників
Кабмін зареєстрував у парламенті два проекти законів про створення житлово-комунальної інспекції.

Про це в четвер, 10 грудня, повідомляється на Урядовому порталі від імені Мінрегіону (Міністерства розвитку громад і територій), - повідомляє Перший діловий.

Мінрегіон обґрунтовує створення ЖКІ (житлово-комунальної інспекції) численними скаргами українців на тарифи та дії організацій, що постачають комунальні послуги.

В цілому, за планами Мінрегіону – автора законопроектів – ЖКІ повинна стати арбітром між комунальниками та споживачами.

За проектами законів, житлово-комунальній інспекції надається право перевіряти рівень надання будь-яких комунальних послуг і перевіряти, наскільки обгрунтовані тарифи на ЖКП (житлово-комунальні послуги).

Нагадаємо, українцям перераховуватимуть тарифи щомісяця.

Також раніше ми написали про те, що після підвищення тарифів на передачу електроенергії, яке нещодавно затвердила НКРЕКП, стали дорожчати комунальні послуги для населення. Так, першими про невідповідність тарифів вже заявили водоканали – тариф на подачу води та водовідведення не окуповує витрати підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЖКГ, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть створити службу, яка перевірятиме комунальників
Сьогодні, 07:35
Виїхати не можна: Білорусь закриває кордони
Сьогодні, 06:33
Показали всі голи «Волині» в осінній частині сезону 2020-2021
Сьогодні, 05:31
Угорський дипломат і ексдепутат віз контрабандні цигарки через український кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
В «Укрзалізниці» хочуть підняти тарифи на пасажирські перевезення
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
Скільки заробітку українці віддають на комуналку: вражаюча інфографіка Скільки заробітку українці віддають на комуналку: вражаюча інфографіка
29 червень, 2016, 06:32
«Таксі» до школи, Wi-Fi і здорове харчування: вперше за 20 років у закладах освіти України оновлять правила «Таксі» до школи, Wi-Fi і здорове харчування: вперше за 20 років у закладах освіти України оновлять правила
10 грудень, 16:30
В Україні планують ввести економічний паспорт: в чому його суть В Україні планують ввести економічний паспорт: в чому його суть
09 грудень, 19:37
Учні та студенти можуть написати Святому Миколаю про закон своєї мрії Учні та студенти можуть написати Святому Миколаю про закон своєї мрії
09 грудень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні хочуть створити службу, яка перевірятиме комунальників
Сьогодні, 07:35
 0
Виїхати не можна: Білорусь закриває кордони
Сьогодні, 06:33
 0
Показали всі голи «Волині» в осінній частині сезону 2020-2021
Сьогодні, 05:31
 0
Угорський дипломат і ексдепутат віз контрабандні цигарки через український кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
 0
В «Укрзалізниці» хочуть підняти тарифи на пасажирські перевезення
Сьогодні, 03:17
 0
Медіа
відео
1/8