В Україні хочуть створити службу, яка перевірятиме комунальників





Про це в четвер, 10 грудня, повідомляється на Урядовому порталі від імені Мінрегіону (Міністерства розвитку громад і територій), - повідомляє



Мінрегіон обґрунтовує створення ЖКІ (житлово-комунальної інспекції) численними скаргами українців на тарифи та дії організацій, що постачають комунальні послуги.



В цілому, за планами Мінрегіону – автора законопроектів – ЖКІ повинна стати арбітром між комунальниками та споживачами.



За проектами законів, житлово-комунальній інспекції надається право перевіряти рівень надання будь-яких комунальних послуг і перевіряти, наскільки обгрунтовані тарифи на ЖКП (житлово-комунальні послуги).



Нагадаємо, українцям перераховуватимуть тарифи щомісяця.



Також раніше ми написали про те, що після підвищення тарифів на передачу електроенергії, яке нещодавно затвердила НКРЕКП, стали дорожчати комунальні послуги для населення. Так, першими про невідповідність тарифів вже заявили водоканали – тариф на подачу води та водовідведення не окуповує витрати підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін зареєстрував у парламенті два проекти законів про створення житлово-комунальної інспекції.Про це в четвер, 10 грудня, повідомляється на Урядовому порталі від імені Мінрегіону (Міністерства розвитку громад і територій), - повідомляє Перший діловий Мінрегіон обґрунтовує створення ЖКІ (житлово-комунальної інспекції) численними скаргами українців на тарифи та дії організацій, що постачають комунальні послуги.В цілому, за планами Мінрегіону – автора законопроектів – ЖКІ повинна стати арбітром між комунальниками та споживачами.За проектами законів, житлово-комунальній інспекції надається право перевіряти рівень надання будь-яких комунальних послуг і перевіряти, наскільки обгрунтовані тарифи на ЖКП (житлово-комунальні послуги).Нагадаємо, українцям перераховуватимуть тарифи щомісяця.Також раніше ми написали про те, що після підвищення тарифів на передачу електроенергії, яке нещодавно затвердила НКРЕКП, стали дорожчати комунальні послуги для населення. Так, першими про невідповідність тарифів вже заявили водоканали – тариф на подачу води та водовідведення не окуповує витрати підприємств.

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