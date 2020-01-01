Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 846 осіб;летальних випадків – 285;одужало – 15 327 осіб;здійснили тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків за добу. Попередній найбільший показник був встановлений 9 грудня, тоді померло 276 пацієнтів з COVID-19.При цьому кількість тих, хто одужав, за добу четвертий день поспіль перевищує кількість хворих.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 872 228 осіб;одужало – 480 348 осіб;летальних випадків – 14 755;провели ПЛР-тестувань – 4 957 299.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 88 317 випадків;Вінницька область – 19 481 випадок;Волинська область – 27 537 випадків;Дніпропетровська область – 47 650 випадків;Донецька область – 28 391 випадок;Житомирська область – 33 405 випадків;Закарпатська область – 25 693 випадки;Запорізька область – 40 653 випадки;Івано-Франківська область – 40 282 випадки;Київська область – 46 998 випадків;Кіровоградська область – 6 921 випадок;Луганська область – 7 615 випадків;Львівська область – 52 578 випадків;Миколаївська область – 22 980 випадків;Одеська область – 55 714 випадків;Полтавська область – 28 435 випадків;Рівненська область – 35 452 випадки;Сумська область – 34 996 випадків;Тернопільська область – 30 738 випадків;Харківська область – 61 424 випадки;Херсонська область – 13 401 випадок;Хмельницька область – 33 958 випадків;Черкаська область – 30 133 випадки;Чернівецька область – 36 286 випадків;Чернігівська область – 23 190 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.