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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 846 осіб;
летальних випадків – 285;
одужало – 15 327 осіб;
здійснили тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків за добу. Попередній найбільший показник був встановлений 9 грудня, тоді померло 276 пацієнтів з COVID-19.

При цьому кількість тих, хто одужав, за добу четвертий день поспіль перевищує кількість хворих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 872 228 осіб;
одужало – 480 348 осіб;
летальних випадків – 14 755;
провели ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 88 317 випадків;
Вінницька область – 19 481 випадок;
Волинська область – 27 537 випадків;
Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
Донецька область – 28 391 випадок;
Житомирська область – 33 405 випадків;
Закарпатська область – 25 693 випадки;
Запорізька область – 40 653 випадки;
Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
Київська область – 46 998 випадків;
Кіровоградська область – 6 921 випадок;
Луганська область – 7 615 випадків;
Львівська область – 52 578 випадків;
Миколаївська область – 22 980 випадків;
Одеська область – 55 714 випадків;
Полтавська область – 28 435 випадків;
Рівненська область – 35 452 випадки;
Сумська область – 34 996 випадків;
Тернопільська область – 30 738 випадків;
Харківська область – 61 424 випадки;
Херсонська область – 13 401 випадок;
Хмельницька область – 33 958 випадків;
Черкаська область – 30 133 випадки;
Чернівецька область – 36 286 випадків;
Чернігівська область – 23 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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