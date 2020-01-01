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Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО

Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО
У Горохівському психоневрологічному інтернаті, де 25 листопада обвалилася стіна, зараз тривають відновлювальні роботи. Ремонт у трьох кімнатах обіцяють завершити до кінця тижня, а доти, частина мешканців змушені були розмістити у коридорі.

Після обвалу стіни, який стався 25 листопада, 12 мешканців евакуювали, - розповіла Суспільному керівниця інтернату Юлія Ковальчук. Ліжка для них поставили у коридорі, бо місця у палатах не вистачило.

«Орієнтовно 5 днів, як будуть завершені ремонтні роботи в двох кімнатах, ми переселимо туди сім людей. А тоді з 4 кімнати переселяться ще семеро людей», - каже директорка психоневрологічного інтернату.

Для решти мешканців закладу є й інші незручності – відсутність туалетів і душових кабін. Сестра господиня Людмила Барська розповіла, що людям немає де митися, а з вбиралень – два біотуалети, два підлогових унітази, крісла та надвірний туалет.

Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО


Загалом в інтернаті нині проживають 115 людей. Ніхто з них не травмувався. Забив тривогу тієї ночі один з мешканців закладу. Віктор Івченко каже: досі пам’ятає ту ніч.

«Я пішов у туалет і отам почався обвал. Бачу, що спочатку одна плитка рухнула, а потім друга і я вибігаю, а медсестра якраз обходить кімнати. Я гукнув, вона подивилася і каже: «Дзвонимо до Олександрівни», - пригадує чоловік.

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Керівниця інтернату розповіла, що нова проєктно-кошторисна документація на добудову приміщення вже готова. Її орієнтовна вартість – 3,5 мільйона гривень. З її слів, на ремонт кімнат, у яких проживали підопічні інтернату, гроші наразі є. Скільки потрібно на ремонт та утеплення всього приміщення Горохівського психоневрологічного інтернату керівниця, каже, не знає.

Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО


Нагадаємо, стіна в інтернаті обвалилася о пів на п’яту ранку 25 листопада. Напередодні місцева підрядна будорганізація розпочала там ремонт. За попередньою версією, стіна на двох поверхах впала, бо будівля з самого початку була зведена із порушеннями.



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Теги: Психоневрологічний інтенрнат, Горохів, Волинь, обвал стіни
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