У МОЗ пояснили, як довго організм буде захищений від коронавірусу після вакцинації





Про це розповів в інтерв'ю Віктор Ляшко.



Віктор Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.



"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - пояснив Віктор Ляшко.



Водночас за його словами, Україна в межах COVAX, глобального механізму з доступу до вакцин від коронавірусу, отримає понад 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Паралельно МОЗ веде перемовини з іншими виробниками про можливість придбання вакцини. Проте, як наголосив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.



"Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Віктор Ляшко.



Серед компаній, з якими Україна також веде перемовини щодо вакцин, заступник голови МОЗ, назвав AstraZeneca, котра разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину, та Novavax (США) та інші виробники.



"І плюс ведуться про закупівлі з усіма виробниками, які сьогодні вже розпочали процедуру реєстрації вакцини або наближаються", - заявив Віктор Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет до COVID-19 після цього, орієнтовно, може зберігатися щонайменше 6-9 місяців. Оскільки після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист усьому організму.Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'яВіктор Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом."Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - пояснив Віктор Ляшко.Водночас за його словами, Україна в межах COVAX, глобального механізму з доступу до вакцин від коронавірусу, отримає понад 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Паралельно МОЗ веде перемовини з іншими виробниками про можливість придбання вакцини. Проте, як наголосив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі."Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Віктор Ляшко.Серед компаній, з якими Україна також веде перемовини щодо вакцин, заступник голови МОЗ, назвав AstraZeneca, котра разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину, та Novavax (США) та інші виробники."І плюс ведуться про закупівлі з усіма виробниками, які сьогодні вже розпочали процедуру реєстрації вакцини або наближаються", - заявив Віктор Ляшко.

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