У МОЗ пояснили, як довго організм буде захищений від коронавірусу після вакцинації
Сьогодні, 09:42
У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет до COVID-19 після цього, орієнтовно, може зберігатися щонайменше 6-9 місяців. Оскільки після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист усьому організму.
Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Віктор Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.
"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - пояснив Віктор Ляшко.
Водночас за його словами, Україна в межах COVAX, глобального механізму з доступу до вакцин від коронавірусу, отримає понад 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Паралельно МОЗ веде перемовини з іншими виробниками про можливість придбання вакцини. Проте, як наголосив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.
"Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Віктор Ляшко.
Серед компаній, з якими Україна також веде перемовини щодо вакцин, заступник голови МОЗ, назвав AstraZeneca, котра разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину, та Novavax (США) та інші виробники.
"І плюс ведуться про закупівлі з усіма виробниками, які сьогодні вже розпочали процедуру реєстрації вакцини або наближаються", - заявив Віктор Ляшко.
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Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Віктор Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.
"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - пояснив Віктор Ляшко.
Водночас за його словами, Україна в межах COVAX, глобального механізму з доступу до вакцин від коронавірусу, отримає понад 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Паралельно МОЗ веде перемовини з іншими виробниками про можливість придбання вакцини. Проте, як наголосив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.
"Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Віктор Ляшко.
Серед компаній, з якими Україна також веде перемовини щодо вакцин, заступник голови МОЗ, назвав AstraZeneca, котра разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину, та Novavax (США) та інші виробники.
"І плюс ведуться про закупівлі з усіма виробниками, які сьогодні вже розпочали процедуру реєстрації вакцини або наближаються", - заявив Віктор Ляшко.
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