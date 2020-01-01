Дві смерті і 343 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:17
За минулу добу на Волині зареєстрували 343 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 149,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 33,
Горохівський район – 12,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район –21,
Локачинський район – 8,
Любомльський район – 14,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 46,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський – 3,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 9,
Шацький район – 1.
Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 27537 випадків.
Одужали – 20452 (за останню добу – 429). А летальних випадків вже є 464 (за останню добу – 2: Ковельський район – 1, Турійський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили 746 осіб.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 149,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 33,
Горохівський район – 12,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район –21,
Локачинський район – 8,
Любомльський район – 14,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 46,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський – 3,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 9,
Шацький район – 1.
Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 27537 випадків.
Одужали – 20452 (за останню добу – 429). А летальних випадків вже є 464 (за останню добу – 2: Ковельський район – 1, Турійський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили 746 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Дві смерті і 343 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:17