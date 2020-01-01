Дві смерті і 343 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 149,

м. Нововолинськ – 18,

Володимир-Волинський район – 33,

Горохівський район – 12,

Іваничівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 4,

Ківерцівський район –10,

Ковельський район –21,

Локачинський район – 8,

Любомльський район – 14,

Любешівський район – 5,

Луцький район – 46,

Ратнівський район – 5,

Рожищенський – 3,

Старовижівський район – 2,

Турійський район – 9,

Шацький район – 1.



Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 27537 випадків.

Одужали – 20452 (за останню добу – 429). А летальних випадків вже є 464 (за останню добу – 2: Ковельський район – 1, Турійський район - 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили 746 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 343 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 149,м. Нововолинськ – 18,Володимир-Волинський район – 33,Горохівський район – 12,Іваничівський район – 3,Камінь-Каширський район – 4,Ківерцівський район –10,Ковельський район –21,Локачинський район – 8,Любомльський район – 14,Любешівський район – 5,Луцький район – 46,Ратнівський район – 5,Рожищенський – 3,Старовижівський район – 2,Турійський район – 9,Шацький район – 1.Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 27537 випадків.Одужали – 20452 (за останню добу – 429). А летальних випадків вже є 464 (за останню добу – 2: Ковельський район – 1, Турійський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили 746 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію