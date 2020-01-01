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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і 343 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті і 343 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 343 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 149,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 33,
Горохівський район – 12,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район –21,
Локачинський район – 8,
Любомльський район – 14,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 46,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський – 3,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 9,
Шацький район – 1.

Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 27537 випадків.
Одужали – 20452 (за останню добу – 429). А летальних випадків вже є 464 (за останню добу – 2: Ковельський район – 1, Турійський район - 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили 746 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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