На Волині водійка за кермом буса злетіла у кювет і врізалась у дерево





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася в першій половині дня 10 грудня. Як відомо, водійка через ожеледицю не впоралася з керуванням та злетіла в кювет.



На місті автопригоди працював екіпаж поліції та швидкої допомоги. На щастя, після наданої допомоги ніхто не госпіталізовувався.



Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно вчора, 10 грудня, трапилася вищезгадана ДТП. 37-річна водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, ймовірно, не впоралась з керуванням, внаслідок чого з’їхала у кювет та зіткнулася з деревом. У автомобілі був ще пасажир. На водійку склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Замшани Ратнівського району водійка Volkswagen злетіла у кювет.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода трапилася в першій половині дня 10 грудня. Як відомо, водійка через ожеледицю не впоралася з керуванням та злетіла в кювет.На місті автопригоди працював екіпаж поліції та швидкої допомоги. На щастя, після наданої допомоги ніхто не госпіталізовувався.Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно вчора, 10 грудня, трапилася вищезгадана ДТП. 37-річна водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, ймовірно, не впоралась з керуванням, внаслідок чого з’їхала у кювет та зіткнулася з деревом. У автомобілі був ще пасажир. На водійку склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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