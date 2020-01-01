У Луцькому районі Volkswagen злетів у кювет: травмувалася пасажирка авто

У Луцькому районі минулої доби трапилося 2 автопригоди.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Перша аварія трапилася близько 8 години ранку. Там 26-річний волинянин, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, з’їхав в кювет та перекинувся. В результаті – травмувалася 49-річна пасажирка авто, їй надали медичну допомогу та відпустили додому.Подібна аварія сталася близько 15 години, 33-річний лучанин на Volkswagen з’їхав в кювет та перекинувся. Пасажир авто отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.За цими фактами дорожньо-транспортних пригод внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригод.До слова, за минулу добу на Волині трапилось 39 дорожньо-транспортних пригод, троє з них з постраждалими.