Волинянину, який скоїв смертельну аварію, загрожує до 8 років тюрми

Судитимуть 51-річного волинянина, який скоїв аварію.Так, 28 липня 2020 року нетверезий водій, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Golf рухаючись вулицею Центральна села Вовчицьк Маневицького району, відволікся від керування автомобілем, внаслідок чого виїхав на ліве узбіччя, - інформує Волинська обласна прокуратура.Після чого, намагаючись вирівняти рух автомобіля, різко повернув кермо праворуч, що призвело до різкої зміни напрямку руху і перекидання автомобіля.В автомобілі окрім водія знаходились двоє пасажирів, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 60-річний пасажир, який сидів на передньому сидінні автомобіля, від отриманих численних травм згодом помер в лікарні.Чоловік, який знаходився на задньому пасажирському сидінні транспортного засобу, отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.Долю горе-водія буде вирішувати суд.санкцією ч. 2 ст. 286 КК України передбачено, що за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.