У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі





Так, 10 грудня о 14:38 в селі Світязь Шацького району зайнявся автомобіль Peugeot Boxer. Для гасіння пожежі залучались рятувальники. О 14:51 вогнеборці локалізували пожежу, а остаточно ліквідували її о 14:59, - інформує У ДСНС України у Волинській області



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.



А о 19:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля на вулиці Винниченка, що у місті Ковелі. Уже о 19:50 на місце виклику прибули співробітники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Загорання ліквідували о 20:00.



Ймовірну причину пожежі встановлюють.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині минулої доби трапилось дві пожежі авто.Так, 10 грудня о 14:38 в селі Світязь Шацького району зайнявся автомобіль Peugeot Boxer. Для гасіння пожежі залучались рятувальники. О 14:51 вогнеборці локалізували пожежу, а остаточно ліквідували її о 14:59, - інформує У ДСНС України у Волинській областіЙмовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.А о 19:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля на вулиці Винниченка, що у місті Ковелі. Уже о 19:50 на місце виклику прибули співробітники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Загорання ліквідували о 20:00.Ймовірну причину пожежі встановлюють.

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