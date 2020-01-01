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У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі

У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі
На Волині минулої доби трапилось дві пожежі авто.

Так, 10 грудня о 14:38 в селі Світязь Шацького району зайнявся автомобіль Peugeot Boxer. Для гасіння пожежі залучались рятувальники. О 14:51 вогнеборці локалізували пожежу, а остаточно ліквідували її о 14:59, - інформує У ДСНС України у Волинській області

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

А о 19:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля на вулиці Винниченка, що у місті Ковелі. Уже о 19:50 на місце виклику прибули співробітники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Загорання ліквідували о 20:00.

Ймовірну причину пожежі встановлюють.



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Теги: Світязь, Ковель, авто, пожежі
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