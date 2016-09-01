У Ковелі патрульні склали постанову на пішохода, який переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО





Зазначається, що чоловік перейшов дорогу, порушуючи правила дорожнього руху, на вулиці Незалежності у Ковелі, при тому, що перехід був за декілька десятків метрів, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Патрульні винесли на чоловіка постанову за ч.1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жвавий рух автомобілів та несприятливі погодні умови не стали на заваді волинянину, який вирішив перейти дорогу у невстановленому місці.Зазначається, що чоловік перейшов дорогу, порушуючи правила дорожнього руху, на вулиці Незалежності у Ковелі, при тому, що перехід був за декілька десятків метрів, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Патрульні винесли на чоловіка постанову за ч.1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

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