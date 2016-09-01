вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі патрульні склали постанову на пішохода, який переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО

У Ковелі патрульні склали постанову на пішохода, який переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО
Жвавий рух автомобілів та несприятливі погодні умови не стали на заваді волинянину, який вирішив перейти дорогу у невстановленому місці.

Зазначається, що чоловік перейшов дорогу, порушуючи правила дорожнього руху, на вулиці Незалежності у Ковелі, при тому, що перехід був за декілька десятків метрів, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні винесли на чоловіка постанову за ч.1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині багатодітним матерям вручили почесні відзнаки
Сьогодні, 12:31
У Ковелі патрульні склали постанову на пішохода, який переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі
Сьогодні, 11:56
У Луцькому районі Volkswagen злетів у кювет: травмувалася пасажирка авто
Сьогодні, 11:33
На Волині водійка за кермом буса злетіла у кювет і врізалась у дерево
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
На Волині водій збив пішохода, але в суді його вину не вдалось довести На Волині водій збив пішохода, але в суді його вину не вдалось довести
10 листопад, 22:28
У Ковелі на смерть збили пішохода У Ковелі на смерть збили пішохода
21 вересень, 13:04
Волинянин за кермом легковика збив пенсіонера Волинянин за кермом легковика збив пенсіонера
13 березень, 11:48
У Ковелі просять пішохідні переходи біля навчальних закладів У Ковелі просять пішохідні переходи біля навчальних закладів
01 вересень, 2016, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині багатодітним матерям вручили почесні відзнаки
Сьогодні, 12:31
 0
У Ковелі патрульні склали постанову на пішохода, який переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
 0
У Світязі та у Ковелі горіли автомобілі
Сьогодні, 11:56
 0
У Луцькому районі Volkswagen злетів у кювет: травмувалася пасажирка авто
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині водійка за кермом буса злетіла у кювет і врізалась у дерево
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8