У районі на Волині багатодітним матерям вручили почесні відзнаки





Про це йдеться на



Згідно з Указом Президента України від 08 травня 2020 року № 170/2020, почесне звання “Мати-героїня” присвоїли:



Концевич Людмилі Василівні, матері 8 дітей;

Лях Світлані Олексіївні, матері 7 дітей;

Мерчук Валентині Михайлівні, матері 5 дітей;

Новохатській Ларисі Іллівні, матері 5 дітей;

Приймачук Ользі Василівні, матері 5 дітей;

Тарасюк Олені Василівні, матері 5 дітей;

Хвищук Олені Йосипівні, матері 7 дітей;

Ліхван Любов Михайлівна, матері 5 дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі вручили високі державні відзнаки “Мати-героїня” та посвідчення жінкам, що виховали п’ять і більше дітей.Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.Згідно з Указом Президента України від 08 травня 2020 року № 170/2020, почесне звання “Мати-героїня” присвоїли:, матері 8 дітей;, матері 7 дітей;, матері 5 дітей;, матері 5 дітей;, матері 5 дітей;, матері 5 дітей;, матері 7 дітей;, матері 5 дітей.

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