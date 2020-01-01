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У районі на Волині багатодітним матерям вручили почесні відзнаки

У районі на Волині багатодітним матерям вручили почесні відзнаки
У Ратнівському районі вручили високі державні відзнаки “Мати-героїня” та посвідчення жінкам, що виховали п’ять і більше дітей.

Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.

Згідно з Указом Президента України від 08 травня 2020 року № 170/2020, почесне звання “Мати-героїня” присвоїли:

Концевич Людмилі Василівні, матері 8 дітей;
Лях Світлані Олексіївні, матері 7 дітей;
Мерчук Валентині Михайлівні, матері 5 дітей;
Новохатській Ларисі Іллівні, матері 5 дітей;
Приймачук Ользі Василівні, матері 5 дітей;
Тарасюк Олені Василівні, матері 5 дітей;
Хвищук Олені Йосипівні, матері 7 дітей;
Ліхван Любов Михайлівна, матері 5 дітей.


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Теги: мати-героїня, Ратнівський район, почесні відзнаки
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