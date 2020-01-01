Судоми і затьмарена свідомість: у волинянина виявили небезпечну недугу

У Волинській області зареєстрували випадок правцю у 59-річного мешканця Рожищенського району.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Основні симптоми у волинянина при зверненні: свідомість затьмарена, спазми м’язів обличчя (сардонічна усмішка), періодичні генералізовані клонічні судоми. Хворий звернувся у КНП «Рожищенська ЦРЛ», де йому одразу ввели протиправцевий анатоксин. Після лікування волинянина виписали додому у задовільному стані.При проведенні епідеміологічного розслідування встановили, що захворілий прищеплений з порушенням календаря профілактичних щеплень, в анамнезі - травма, що, ймовірно, й призвело до виникнення захворювання.У Волинській області в поточному році вже був зареєстрований 1 випадок правцю (у Локачинському районі), хворий помер. До цього часу захворювання в області не було 2013 року (1 випадок у Ківерцівському районі).