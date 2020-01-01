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На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки, – ЗМІ

На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки, – ЗМІ
11-го грудня в обідню пору на озері у Нововолинську рибалки знайшли тіло жінка.

Про це БУГу повідомили рятувальники.

Відомо що жінці на вигляд,приблизно 30 років. Її зачепили знаряддям рибалки. Тіло на берег витягнули рятувальники.

Деталі - згодом.

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Теги: Нововолинськ, потопельник
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