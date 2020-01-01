На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки, – ЗМІ





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Відомо що жінці на вигляд,приблизно 30 років. Її зачепили знаряддям рибалки. Тіло на берег витягнули рятувальники.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го грудня в обідню пору на озері у Нововолинську рибалки знайшли тіло жінка.Про це БУГу повідомили рятувальники.Відомо що жінці на вигляд,приблизно 30 років. Її зачепили знаряддям рибалки. Тіло на берег витягнули рятувальники.Деталі - згодом.

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