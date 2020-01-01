На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки, – ЗМІ
Сьогодні, 14:07
11-го грудня в обідню пору на озері у Нововолинську рибалки знайшли тіло жінка.
Про це БУГу повідомили рятувальники.
Відомо що жінці на вигляд,приблизно 30 років. Її зачепили знаряддям рибалки. Тіло на берег витягнули рятувальники.
Деталі - згодом.
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Про це БУГу повідомили рятувальники.
Відомо що жінці на вигляд,приблизно 30 років. Її зачепили знаряддям рибалки. Тіло на берег витягнули рятувальники.
Деталі - згодом.
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