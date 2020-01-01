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На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки. ОНОВЛЕНО

На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки. ОНОВЛЕНО
11-го грудня в обідню пору на озері у Нововолинську рибалки знайшли тіло жінка.

Про це БУГу повідомили рятувальники.

Відомо що жінці на вигляд,приблизно 30 років. Її зачепили знаряддям рибалки. Тіло на берег витягнули рятувальники.

ОНОВЛЕНО

Як згодом розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, потопельниця – місцева мешканка. Жінка кілька днів тому пішла з дому і не повернулася.

На тілі слідів насильницької смерті не виявили. Усі деталі стануть зрозумілі після проведення експертизи.

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Теги: Нововолинськ, потопельник
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