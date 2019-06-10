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У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО

У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку завершився відкритий чемпіонат з художньої гімнастики "Зимова казка".

Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у фейсбуці.

У змаганнях взяло участь 230 спортсменок, серед яких майже 100 вихованок представляло відділення гімнастики художньої ДЮСШ №3.
Юні гімнастки змагались у підгрупах, залежно від віку та видів програми, які вони виконували.

За результатами виступів спортсменки нагороджувались медалями, грамотами та подарунками. Найкращі спортсменки в своїй віковій категорії також були нагороджені кубками.
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО

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Теги: Луцьк, спорт, гімнастика, чемпіонат
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