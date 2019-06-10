У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 14:47
У Луцьку завершився відкритий чемпіонат з художньої гімнастики "Зимова казка".
Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у фейсбуці.
У змаганнях взяло участь 230 спортсменок, серед яких майже 100 вихованок представляло відділення гімнастики художньої ДЮСШ №3.
Юні гімнастки змагались у підгрупах, залежно від віку та видів програми, які вони виконували.
За результатами виступів спортсменки нагороджувались медалями, грамотами та подарунками. Найкращі спортсменки в своїй віковій категорії також були нагороджені кубками.
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Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у фейсбуці.
У змаганнях взяло участь 230 спортсменок, серед яких майже 100 вихованок представляло відділення гімнастики художньої ДЮСШ №3.
Юні гімнастки змагались у підгрупах, залежно від віку та видів програми, які вони виконували.
За результатами виступів спортсменки нагороджувались медалями, грамотами та подарунками. Найкращі спортсменки в своїй віковій категорії також були нагороджені кубками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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