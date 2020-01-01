вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Кернеса відмовили обидві нирки

У Кернеса відмовили обидві нирки
Стан здоров'я міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у Харківській міській раді.

Тут про стан здоров'я очільника Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену у ЗМІ щодо погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують.

Про це ТСН.ua сказав секретар міської ради Ігор Терехов.

Як повідомив Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко: "Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Кернес, клініка, нирки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському госпіталі ветеранів війни хочуть проводити післяковідну реабілітацію
Сьогодні, 15:36
У Кернеса відмовили обидві нирки
Сьогодні, 15:13
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Волинянину, який скоїв смертельну аварію, загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 14:34
На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз Ковельські лікарі видалили пацієнту камені з нирок через невеликий розріз
23 листопад, 15:43
У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки
08 листопад, 18:53
Як визначити, що людина залежна від синтетичних наркотиків* Як визначити, що людина залежна від синтетичних наркотиків*
26 вересень, 17:38
Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус
24 березень, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському госпіталі ветеранів війни хочуть проводити післяковідну реабілітацію
Сьогодні, 15:36
 0
У Кернеса відмовили обидві нирки
Сьогодні, 15:13
 0
У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
Волинянину, який скоїв смертельну аварію, загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 14:34
 0
На Волині в озері знайшли тіло молодої жінки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8