У Кернеса відмовили обидві нирки
Сьогодні, 15:13
Стан здоров'я міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у Харківській міській раді.
Тут про стан здоров'я очільника Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену у ЗМІ щодо погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують.
Про це ТСН.ua сказав секретар міської ради Ігор Терехов.
Як повідомив Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко: "Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають".
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Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у Харківській міській раді.
Тут про стан здоров'я очільника Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену у ЗМІ щодо погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують.
Про це ТСН.ua сказав секретар міської ради Ігор Терехов.
Як повідомив Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко: "Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають".
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