У Кернеса відмовили обидві нирки

Геннадія Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.



Цю інформацію



Тут про стан здоров'я очільника Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену у ЗМІ щодо погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують.



Про це ТСН.ua сказав секретар міської ради Ігор Терехов.



Як повідомив Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко: "Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан здоров'я міського голови Харковапогіршився. У нього відмовила друга нирка.Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у Харківській міській раді.Тут про стан здоров'я очільника Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену у ЗМІ щодо погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують.Про це ТСН.ua сказав секретар міської ради Ігор Терехов.Як повідомив Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко: "Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію