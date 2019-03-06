У волинському госпіталі ветеранів війни хочуть проводити післяковідну реабілітацію

КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради звернулося із заявою про можливості проводити на своїй базі фізичну та психологічну реабілітацію людей, які перехворіли на коронавірус.Питання розглянула постійна комісія соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства, - йдеться на сайті Волинської облради.Директор госпіталюпояснила, що заклад є багатопрофільною лікарнею з відділеннями анестезіології та інтенсивної терапії, де працюють лікарі різних напрямків.Між тим, загальновідомо, що у частини пацієнтів перебіг коронавірусної хвороби ускладнюється дихальною недостатністю, інсультами, енцефалітами та загостренням хронічних недуг."Такі пацієнти не виділяють вірусів і не потребують лікування в інфекційних стаціонарах. Разом з тим, вони не виписуються, бо потребують лікарської допомоги. В нашому закладі створені всі умови для реабілітації таких хворих і ми могли би розвантажити ковідні стаціонари", - каже Тетяна Масікова.Щоправда, для впровадження ідеї в життя госпіталю бракує кисневих концентраторів та сучасного наркозно-дихального апарата. Госпіталю потрібен також генератор резервного живлення, проєктно-кошторисна документація на який виготовлена ще в 2017 році.Профільна комісія підтримала пропозицію Тетяни Масікової щодо проведення на базі КП реабілітації постковідних хворих.Депутати рекомендували департаменту фінансів та управлінню охорони здоров`я ОДА врахувати потреби Волинського обласного госпіталю ветеранів війни при формуванні пропозицій до проєкту обласного бюджету на 2021 рік та при внесенні змін до головного кошторису області.