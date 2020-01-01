На Волині уже 12-й суд взяли під охорону

Сьогодні, 11 грудня, співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області взяли під свою охорону Любешівський районний суд.Про це повідомляє пресслужба установи.Начальник Територіального управління Служби у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир провів інструктаж для судових охоронців та побажав їм ніколи не втрачати пильності."Впевнений, що ви гідно будете нести звання співробітника Служби судової охорони. Чекаємо від вас лише якісного виконання завдань із забезпечення громадського порядку й безпеки усіх, хто перебуває в суді", - додав полковник Служби судової охорониЛюбешівський районний суд став дванадцятим об’єктом системи правосуддя Волині, який перебуває під охороною співробітників ТУ ССО.