Судили волинянина, який відгамселив свого колишнього родича





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише



Зазначається, що у липні цього року близько 10 години вечора волинянин разом з сусідкою, дружиною та дітьми гуляв у Камінь-Каширському. Коли вони поверталися додому, у внутрішньому дворі будинку, чоловік зустрів свого колишнього швагра.



Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, у ході якого колишній швагро схопив чоловіка за одяг та почав бити по голові на очах у дітей. Окрім того, він пригрозив сім’ї чоловіка фізичною розправою, внаслідок чого, ті отримали психологічний стрес.



Відомо, що колишній швагро чоловіка, який побив його на очах у дітей, має повну вищу освіту, безробітний, розлучений та має одну дитину.



Суд призначив йому покарання у виді штрафу, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському чоловіка побив колишній швагро, коли той гуляв з дітьми та дружиною.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда Зазначається, що у липні цього року близько 10 години вечора волинянин разом з сусідкою, дружиною та дітьми гуляв у Камінь-Каширському. Коли вони поверталися додому, у внутрішньому дворі будинку, чоловік зустрів свого колишнього швагра.Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, у ході якого колишній швагро схопив чоловіка за одяг та почав бити по голові на очах у дітей. Окрім того, він пригрозив сім’ї чоловіка фізичною розправою, внаслідок чого, ті отримали психологічний стрес.Відомо, що колишній швагро чоловіка, який побив його на очах у дітей, має повну вищу освіту, безробітний, розлучений та має одну дитину.Суд призначив йому покарання у виді штрафу, що становить 850 гривень.

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