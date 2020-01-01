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Судили волинянина, який відгамселив свого колишнього родича

Судили волинянина, який відгамселив свого колишнього родича
У Камені-Каширському чоловіка побив колишній швагро, коли той гуляв з дітьми та дружиною.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.

Зазначається, що у липні цього року близько 10 години вечора волинянин разом з сусідкою, дружиною та дітьми гуляв у Камінь-Каширському. Коли вони поверталися додому, у внутрішньому дворі будинку, чоловік зустрів свого колишнього швагра.

Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, у ході якого колишній швагро схопив чоловіка за одяг та почав бити по голові на очах у дітей. Окрім того, він пригрозив сім’ї чоловіка фізичною розправою, внаслідок чого, ті отримали психологічний стрес.

Відомо, що колишній швагро чоловіка, який побив його на очах у дітей, має повну вищу освіту, безробітний, розлучений та має одну дитину.

Суд призначив йому покарання у виді штрафу, що становить 850 гривень.

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Теги: побиття, швагро, родич, Волинь
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Не родич він
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