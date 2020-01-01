Двоє чоловіків, які вбили людей на Волині і Закарпатті, довічно будуть за ґратами
Сьогодні, 16:55
Двох чоловіків, які здійснили вбивство і крадіжку на Волині, а згодом вчинили «кримінал» на Закарпатті, засудили до довічного позбавлення волі. При цьому касаційні скарги осіб та їх захисників у суді не задовольнили.
Пресслужба прокуратури Волині повідомляє, що Верховний Суд підтримав принципову позицію Закарпатської обласної прокуратури та залишив без змін вирок Ужгородського міськрайонного суду.
Згідно із матеріалами слідства, зловмисники вчинили розбійний напад на чоловіка у Волинській області й забили його до смерті. Після цього заволоділи його майном і транспортним засобом.
Вже за тиждень вони здійснили повторний розбій на території Закарпаття. Зайшовши до одного з продуктових магазинів Ужгорода, стали погрожувати продавчині вогнепальною зброєю. Того ж дня напали ще на одну особу – мешканця с. Баранинці. Інцидент закінчився смертю потерпілого. Засуджені намагалися заволодіти його майном та автомобілем, однак завершити злочинний задум їм не вдалося.
Дії осіб кваліфіковано за п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України. У 2018 році суд призначив їм покарання у виді довічного позбавлення волі. Відтоді тривав апеляційний та касаційний розгляд справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пресслужба прокуратури Волині повідомляє, що Верховний Суд підтримав принципову позицію Закарпатської обласної прокуратури та залишив без змін вирок Ужгородського міськрайонного суду.
Згідно із матеріалами слідства, зловмисники вчинили розбійний напад на чоловіка у Волинській області й забили його до смерті. Після цього заволоділи його майном і транспортним засобом.
Вже за тиждень вони здійснили повторний розбій на території Закарпаття. Зайшовши до одного з продуктових магазинів Ужгорода, стали погрожувати продавчині вогнепальною зброєю. Того ж дня напали ще на одну особу – мешканця с. Баранинці. Інцидент закінчився смертю потерпілого. Засуджені намагалися заволодіти його майном та автомобілем, однак завершити злочинний задум їм не вдалося.
Дії осіб кваліфіковано за п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України. У 2018 році суд призначив їм покарання у виді довічного позбавлення волі. Відтоді тривав апеляційний та касаційний розгляд справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Негода на Волині: як працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
Двоє чоловіків, які вбили людей на Волині і Закарпатті, довічно будуть за ґратами
Сьогодні, 16:55
Судили волинянина, який відгамселив свого колишнього родича
Сьогодні, 16:33