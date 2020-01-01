Двоє чоловіків, які вбили людей на Волині і Закарпатті, довічно будуть за ґратами





Пресслужба прокуратури Волині



Згідно із матеріалами слідства, зловмисники вчинили розбійний напад на чоловіка у Волинській області й забили його до смерті. Після цього заволоділи його майном і транспортним засобом.



Вже за тиждень вони здійснили повторний розбій на території Закарпаття. Зайшовши до одного з продуктових магазинів Ужгорода, стали погрожувати продавчині вогнепальною зброєю. Того ж дня напали ще на одну особу – мешканця с. Баранинці. Інцидент закінчився смертю потерпілого. Засуджені намагалися заволодіти його майном та автомобілем, однак завершити злочинний задум їм не вдалося.



Дії осіб кваліфіковано за п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України. У 2018 році суд призначив їм покарання у виді довічного позбавлення волі. Відтоді тривав апеляційний та касаційний розгляд справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох чоловіків, які здійснили вбивство і крадіжку на Волині, а згодом вчинили «кримінал» на Закарпатті, засудили до довічного позбавлення волі. При цьому касаційні скарги осіб та їх захисників у суді не задовольнили.Пресслужба прокуратури Волині повідомляє , що Верховний Суд підтримав принципову позицію Закарпатської обласної прокуратури та залишив без змін вирок Ужгородського міськрайонного суду.Згідно із матеріалами слідства, зловмисники вчинили розбійний напад на чоловіка у Волинській області й забили його до смерті. Після цього заволоділи його майном і транспортним засобом.Вже за тиждень вони здійснили повторний розбій на території Закарпаття. Зайшовши до одного з продуктових магазинів Ужгорода, стали погрожувати продавчині вогнепальною зброєю. Того ж дня напали ще на одну особу – мешканця с. Баранинці. Інцидент закінчився смертю потерпілого. Засуджені намагалися заволодіти його майном та автомобілем, однак завершити злочинний задум їм не вдалося.Дії осіб кваліфіковано за п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України. У 2018 році суд призначив їм покарання у виді довічного позбавлення волі. Відтоді тривав апеляційний та касаційний розгляд справи.

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