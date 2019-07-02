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Негода на Волині: як працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО

Негода на Волині: як працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО
Через ожеледь на Волині п'ять автобусів напередодні не змогли виїхати на маршрути.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця начальника Луцької автостанції Людмила Модла.

11 грудня теж зменшилася кількість рейсів у приміські села. Скільки маршрутів скасували, на автостанції поки не рахували.

"В основному у нас їхали вчора, хоч помалу, але їхали. Якщо якийсь автобус не виїжджав у рейс, то ми пересаджували пасажирів в інший автобус", - каже заступниця начальника автостанції.

Щодня з луцької автостанції виїжджає приблизно до пів тисячі автобусів. Зі слів Людмили Модли, в разі скарг водіїв на слизьку дорогу, автостанція звертається до дорожньої служби із проханням посипати той чи інший напрямок.

Ожеледь, мокрий сніг та дощ прогнозують на усі вихідні, - розповіла Суспільному синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник. З її слів, завтра можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Наступного тижня - опади припиняться.

Детальніше - у сюжеті



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Теги: негода, Волинь, Луцьк, автостанція
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