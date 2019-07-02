Негода на Волині: як працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО





Про це кореспондентам Людмила Модла.



11 грудня теж зменшилася кількість рейсів у приміські села. Скільки маршрутів скасували, на автостанції поки не рахували.



"В основному у нас їхали вчора, хоч помалу, але їхали. Якщо якийсь автобус не виїжджав у рейс, то ми пересаджували пасажирів в інший автобус", - каже заступниця начальника автостанції.



Щодня з луцької автостанції виїжджає приблизно до пів тисячі автобусів. Зі слів Людмили Модли, в разі скарг водіїв на слизьку дорогу, автостанція звертається до дорожньої служби із проханням посипати той чи інший напрямок.



Ожеледь, мокрий сніг та дощ прогнозують на усі вихідні, - розповіла Суспільному синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник. З її слів, завтра можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Наступного тижня - опади припиняться.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через ожеледь на Волині п'ять автобусів напередодні не змогли виїхати на маршрути.Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця начальника Луцької автостанції11 грудня теж зменшилася кількість рейсів у приміські села. Скільки маршрутів скасували, на автостанції поки не рахували."В основному у нас їхали вчора, хоч помалу, але їхали. Якщо якийсь автобус не виїжджав у рейс, то ми пересаджували пасажирів в інший автобус", - каже заступниця начальника автостанції.Щодня з луцької автостанції виїжджає приблизно до пів тисячі автобусів. Зі слів Людмили Модли, в разі скарг водіїв на слизьку дорогу, автостанція звертається до дорожньої служби із проханням посипати той чи інший напрямок.Ожеледь, мокрий сніг та дощ прогнозують на усі вихідні, - розповіла Суспільному синоптикиня Волинського гідрометеоцентру. З її слів, завтра можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Наступного тижня - опади припиняться.Детальніше - у сюжеті

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