У Луцьку до кінця 2023 року з'являться 59 нових тролейбусів

Кабінет Міністрів України та Європейський інвестиційний банк 9 грудня уклали низку угод на загальну суму 640 млн євро, в рамках якої 200 млн євро спрямують на проєкти з покращення якості та надійності громадського транспорту у 20 містах України.Частину з цих коштів спрямують на реалізацію вже другого проєкту Луцької МТГ із закупівлі 30 нових сучасних тролейбусів, шість із яких будуть обладнані системою автономного ходу та зможуть забезпечити якісними транспортними послугами райони міста та старостинські округи, не обладнані контактною мережею. Впровадження цих заходів заплановане на 2022-2023 роки, - йдеться на сайті Луцькради.Нагадаємо, що триває реалізація першого транспортного проєкту – «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька», в рамках якого передбачили закупівлю 29 сучасних тролейбусів, 2 з яких було поставлено в поточному році, а решту – 27 одиниць ми отримаємо вже в новому 2021 році.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Старі і нові тролейбуси Луцька: як працює автопарк і скільки «рогатих» на ходу. ВІДЕОТаким чином, до закінчення 2021 року тролейбусний парк Луцького підприємства електротранспорту поповниться на 29 нових тролейбусів, а до кінця 2023 року кількість нових тролейбусів становитиме вже 59 одиниць.