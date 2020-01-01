Розповіли, із чого виготовляють бруківку LeBruk*





Аби бруківка була міцною і довговічною, її роблять двошаровою, а матеріали, з яких вона виготовлюється, ретельно відбирають, контролюючи якість на кожному етапі, – пише



Якщо бруківка професійно виготовлена – її можна сміливо перекладати з місця на місце, складати на піддони, транспортувати вже наступного дня.







Бруківка «LeBruk» складається з двох шарів



Аби досягти високого рівня, виробники не один рік вивчали технології, експериментували з матеріалами, відвідали десятки заводів у Європі. Одним словом, сповідували незмінний принцип пошуку і вдосконалення.



Аби бруківка була по-справжньому добротною, важливо усе: і якість матеріалів, і професіоналізм працівників, і досконалість обладнання.



Так, на Le Bruk використовують обладнання, виготовлене шведською компанією. Тут до максимуму автоматизований процес, бруківку робить практично «робот».







Секрет бруківки – у спеціальному «інгредієнті»



Усі знають, що сучасну бруківку роблять з бетону – суміші цементу, піску, щебеню і води. Але усе залежить від того, у яких пропорціях та за якою технологією усе це поєднують.



Так, бруківка LeBruk - двошарова. Основний шар – нижній. Він товстіший і «тримає» на собі поверхню. Верхній – відповідає за естетику і захист виробу від стирання.



Для кожного шару – свій вид щебеню, свої домішки, різне співвідношення інгредієнтів. У нижньому – два види щебеню, пісок, цемент. У верхній домішують так звану «посипку».







Розчин для бруківки, а також для решти бетонних виробів – бордюрів, зливів тощо – роблять з цементу, щебеню визначеної фракції, піску і спеціальних добавок (приміром, якісних фарб, як у випадку виробництва бруківки «Мультиколор»).



Щебінь - митий і має рівну фракцію.



Пісок - чистий, однорідний промитий від глини і ракушок.



Посипка – суміш темночервоного кольору, це гранітний щебінь дрібної фракції.



Саме посипка є секретом міцності верхнього шару. Завдяки їй поверхня бруківки не тільки міцна, а й шершава. Такий тротуар чи подвір’я не буде слизьким у мокру погоду чи взимку.



Адже якщо верхній шар бруківки виготовлений тільки з піску і цементу, то таке покриття буде гладким, але взимку – небезпечне, та й на міцність – слабше.



Спосіб вібропрасування, яким виготовляють бруківку Le Bruk – у світі вважається найефективнішим. Потужний тиск вкупі з вібрацією дозволяє досягти за короткий час максимального ущільнення бетонної суміші. А чим краще спресована бруківка – тим вона довговічніша, тим краща її марка.







Головні характеристики бруківки – марка та морозостійкість



Марка бруківки або ступінь її витривалості на стиснення – одна з головних характеристик бруківки.



Мінімально дозволена марка – 300 кг/кв.см. Це означає, що така бруківка витримує 300 кілограм на один квадратний сантиметр. Тож коли вибираєте бруківку, враховувати треба не один, а відразу кілька її характеристик. Основна, звісно – марка. 300 кг/кв.см – не завжди достатньо. Якщо плануєте їздити по бруківці автомобілем – беріть не менше 500. А є ще ступінь стирання, який теж міряється на відповідною шкалою.

Ще один вкрай важливий показник – морозостійкість. Кожна бруківка розрахована на певну кількість морозних циклів (цикл – це від моменту коли температура стає «мінусовою» до моменту повернення до «плюсу»). Чим вища марка морозостійкості – тим більше таких циклів бруківка переживе.



Для мінімально допустимої марки 300 – це 150 циклів морозостійкості. А тепер зауважте: гарантія на бруківку LeBruk – 10 років!







Контроль – на кожному етапі виробництва



Окремий необхідний етап виробництва бруківки – контроль. Насправді система контролю якості на LeBruk незмінна. На виробництві є відповідальна за це людина, яка здійснює контрольні заміри, відбирає лабораторні зразки з кожної партії – і везе у незалежну сертифіковану лабораторію, яка вже не один десяток років працює на Луцькому домобудівельному комбінаті. Там перевіряють марку, склад, технічні показники.



Виробники пояснюють: це необхідно, аби не на 99, а на всі 100 % бути впевненими у якості продукції.



Від самого початку діяльності на виробництво були залучені консультанти-технологи зі Словаччини. Нові знання та ідеї виробники привозять зі спеціалізованих виставок та форумів з Польщі та Німеччини.



Які види бруківки LeBruk користуються найбільшою популярністю



Бруківку на кожен об’єкт варто обирати згідно з їхніми експлуатаційними параметрами.



Так, для промислових об’єктів найбільшою популярністю користується бруківка «Котушка», товщина якої – 8 см. Вона міцна, стійка і проста в укладці, коштує від 273.00 грн/м2. «Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження.







До слова, бруківкою «Котушка» викладена територія навколо заводу «Кромберг енд Шуберт Україна», на проспекті Перемоги, 21. Цю бруківку обрали для облаштування АЗС UPG на вулиці Ковельській.



А серед тих людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користуються «Носталіт» (ціна — 205.00 грн/м2) та «Піксель» (ціна — 225.00 грн/м2).







Для прибудинкових територій у Луцьку компанія LeBruk частіше використовує бруківку «Цеглинка» 6 см товщиною. Така бруківка лежить біля Луцької міської ради, на вулиці Лесі Українки тощо. «Цеглинка» із технологією «COLORMIX» приоздобила алею казкових героїв скульптора Миколи Голованя в Центральному парку імені Лесі Українки.







Універсальна бруківка «Цеглинка» підходить як для пішохідних, так і транспортних зон. Без проблем витримує вантажний транспорт.



Варто зауважити, що серед клієнтів LeBruk все більше оптових замовників. Хоча, звичайно, компанія повноцінно працює із роздрібними замовленнями на вигідних умовах.



Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com



Телефонуйте — +38(067)-334-11-12



Адреса — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бруківка LeBruk ідеально підходить для тротуарних доріжок та власних подвір’їв. Завдяки оригінальній формі, великому вибору кольорів та можливості комбінувати плитку різних розмірів, можна зробити унікальний візерунок.Аби бруківка була міцною і довговічною, її роблять двошаровою, а матеріали, з яких вона виготовлюється, ретельно відбирають, контролюючи якість на кожному етапі, – пише t1 Якщо бруківка професійно виготовлена – її можна сміливо перекладати з місця на місце, складати на піддони, транспортувати вже наступного дня.Аби досягти високого рівня, виробники не один рік вивчали технології, експериментували з матеріалами, відвідали десятки заводів у Європі. Одним словом, сповідували незмінний принцип пошуку і вдосконалення.Аби бруківка була по-справжньому добротною, важливо усе: і якість матеріалів, і професіоналізм працівників, і досконалість обладнання.Так, на Le Bruk використовують обладнання, виготовлене шведською компанією. Тут до максимуму автоматизований процес, бруківку робить практично «робот».Усі знають, що сучасну бруківку роблять з бетону – суміші цементу, піску, щебеню і води. Але усе залежить від того, у яких пропорціях та за якою технологією усе це поєднують.Так, бруківка LeBruk - двошарова. Основний шар – нижній. Він товстіший і «тримає» на собі поверхню. Верхній – відповідає за естетику і захист виробу від стирання.Для кожного шару – свій вид щебеню, свої домішки, різне співвідношення інгредієнтів. У нижньому – два види щебеню, пісок, цемент. У верхній домішують так звану «посипку».Розчин для бруківки, а також для решти бетонних виробів – бордюрів, зливів тощо – роблять з цементу, щебеню визначеної фракції, піску і спеціальних добавок (приміром, якісних фарб, як у випадку виробництва бруківки «Мультиколор»).Саме посипка є секретом міцності верхнього шару. Завдяки їй поверхня бруківки не тільки міцна, а й шершава. Такий тротуар чи подвір’я не буде слизьким у мокру погоду чи взимку.Адже якщо верхній шар бруківки виготовлений тільки з піску і цементу, то таке покриття буде гладким, але взимку – небезпечне, та й на міцність – слабше.Марка бруківки або ступінь її витривалості на стиснення – одна з головних характеристик бруківки.Мінімально дозволена марка – 300 кг/кв.см. Це означає, що така бруківка витримує 300 кілограм на один квадратний сантиметр. Тож коли вибираєте бруківку, враховувати треба не один, а відразу кілька її характеристик. Основна, звісно – марка. 300 кг/кв.см – не завжди достатньо. Якщо плануєте їздити по бруківці автомобілем – беріть не менше 500. А є ще ступінь стирання, який теж міряється на відповідною шкалою.Ще один вкрай важливий показник – морозостійкість. Кожна бруківка розрахована на певну кількість морозних циклів (цикл – це від моменту коли температура стає «мінусовою» до моменту повернення до «плюсу»). Чим вища марка морозостійкості – тим більше таких циклів бруківка переживе.Для мінімально допустимої марки 300 – це 150 циклів морозостійкості. А тепер зауважте: гарантія на бруківку LeBruk – 10 років!Окремий необхідний етап виробництва бруківки – контроль. Насправді система контролю якості на LeBruk незмінна. На виробництві є відповідальна за це людина, яка здійснює контрольні заміри, відбирає лабораторні зразки з кожної партії – і везе у незалежну сертифіковану лабораторію, яка вже не один десяток років працює на Луцькому домобудівельному комбінаті. Там перевіряють марку, склад, технічні показники.Виробники пояснюють: це необхідно, аби не на 99, а на всі 100 % бути впевненими у якості продукції.Від самого початку діяльності на виробництво були залучені консультанти-технологи зі Словаччини. Нові знання та ідеї виробники привозять зі спеціалізованих виставок та форумів з Польщі та Німеччини.Які види бруківки LeBruk користуються найбільшою популярністюБруківку на кожен об’єкт варто обирати згідно з їхніми експлуатаційними параметрами.Так, для промислових об’єктів найбільшою популярністю користується бруківка «Котушка», товщина якої – 8 см. Вона міцна, стійка і проста в укладці, коштує від 273.00 грн/м2. «Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження.До слова, бруківкою «Котушка» викладена територія навколо заводу «Кромберг енд Шуберт Україна», на проспекті Перемоги, 21. Цю бруківку обрали для облаштування АЗС UPG на вулиці Ковельській.А серед тих людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користуються «Носталіт» (ціна — 205.00 грн/м2) та «Піксель» (ціна — 225.00 грн/м2).Для прибудинкових територій у Луцьку компанія LeBruk частіше використовує бруківку «Цеглинка» 6 см товщиною. Така бруківка лежить біля Луцької міської ради, на вулиці Лесі Українки тощо. «Цеглинка» із технологією «COLORMIX» приоздобила алею казкових героїв скульптора Миколи Голованя в Центральному парку імені Лесі Українки.Універсальна бруківка «Цеглинка» підходить як для пішохідних, так і транспортних зон. Без проблем витримує вантажний транспорт.Варто зауважити, що серед клієнтів LeBruk все більше оптових замовників. Хоча, звичайно, компанія повноцінно працює із роздрібними замовленнями на вигідних умовах.

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