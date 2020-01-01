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В Україні оплачувати відпустки будуть по-новому

В Україні оплачувати відпустки будуть по-новому
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, який застосовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпочинку.

Відтепер дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних осіб-підприємців, - пише Главком.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 9 грудня.

Чому порядок розрахунку середньої заробітної плати торкнеться кожного? Тому що саме ця постанова використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.

Що змінилося:

- дію постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП - раніше поширювалося тільки на працівників підприємств і організацій;

- пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувався тільки щорічна оплачувана відпустка;

- усувається ряд дискримінаційних підходів;

- спрощується підхід при підвищенні посадових окладів - скасовується механізм коригування виплат.

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Теги: вілпустка, оплата
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