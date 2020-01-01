В Україні оплачувати відпустки будуть по-новому
Сьогодні, 17:53
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, який застосовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпочинку.
Відтепер дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних осіб-підприємців, - пише Главком.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 9 грудня.
Чому порядок розрахунку середньої заробітної плати торкнеться кожного? Тому що саме ця постанова використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.
Що змінилося:
- дію постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП - раніше поширювалося тільки на працівників підприємств і організацій;
- пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувався тільки щорічна оплачувана відпустка;
- усувається ряд дискримінаційних підходів;
- спрощується підхід при підвищенні посадових окладів - скасовується механізм коригування виплат.
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Відтепер дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних осіб-підприємців, - пише Главком.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 9 грудня.
Чому порядок розрахунку середньої заробітної плати торкнеться кожного? Тому що саме ця постанова використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.
Що змінилося:
- дію постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП - раніше поширювалося тільки на працівників підприємств і організацій;
- пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувався тільки щорічна оплачувана відпустка;
- усувається ряд дискримінаційних підходів;
- спрощується підхід при підвищенні посадових окладів - скасовується механізм коригування виплат.
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