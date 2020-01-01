В Україні оплачувати відпустки будуть по-новому





Відтепер дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних осіб-підприємців, - пише



Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 9 грудня.



Чому порядок розрахунку середньої заробітної плати торкнеться кожного? Тому що саме ця постанова використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.



Що змінилося:



- дію постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП - раніше поширювалося тільки на працівників підприємств і організацій;



- пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувався тільки щорічна оплачувана відпустка;



- усувається ряд дискримінаційних підходів;



- спрощується підхід при підвищенні посадових окладів - скасовується механізм коригування виплат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, який застосовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпочинку.Відтепер дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних осіб-підприємців, - пише Главком Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 9 грудня.Чому порядок розрахунку середньої заробітної плати торкнеться кожного? Тому що саме ця постанова використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.- дію постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП - раніше поширювалося тільки на працівників підприємств і організацій;- пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувався тільки щорічна оплачувана відпустка;- усувається ряд дискримінаційних підходів;- спрощується підхід при підвищенні посадових окладів - скасовується механізм коригування виплат.

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