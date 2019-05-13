вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування

2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
Учаснику бойових дій 42-річному Анатолію Гриню з Литовежа потрібна фінансова допомога на лікування. Чоловік, який зі зброєю в руках захищав Україну від російських агресорів, вже два місяці знаходиться на лікуванні у Нововолинській центральній міській лікарні.

До редакції БУГу звернулася мама учасника бойових дій Галина Петрівна.

За її словами, з її сином стався нещасний випадок. Він впав і важко травмував ногу. Лікарі поставили йому діагноз – перелом стегнової кістки і зробили операцію із введення титанової пластини. Однак, опісля почалося ускладнення. В результаті чоловік вже два місяці перебуває в лікарні.

Операція і подальше лікування обійшлося у понад 70 тисяч гривень, – каже мама. Ці кошти їй прийшлось позичати. Адже вона пенсіонерка із мінімальним доходом. Тепер борг треба віддавати. До того ж, син досі в медзакладі і йому щодня потрібні кошти на продовження лікування.

Мама опинилася у безвихідній ситуації, бо грошей вже немає зовсім і взяти їх ніде. Тому єдина надія в неї – на допомогу небайдужих людей.

“Благаю допоможіть. Мій син захищав Україну, щодня ризикував своїм життям. А тепер опинився у скрутній ситуації. У нас біда. Нам нема на кого розраховувати. Я вся у боргах і кожного дня знову потрібні кошти на ліки. А в мене вже нема ні копійки. Я вже не знаю, що робити далі”, – бідкається Галина Петрівна.

Охочі допомогти учаснику бойових дій можуть переказати кошти на лікування на картку: 5168 7427 1570 6218 ПриватБанк (Гринь Анатолій Володимирович)

2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, військовий, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ
Сьогодні, 21:49
У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
28 серпень, 14:49
Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
12 червень, 19:05
Військовому з Володимира посмертно присвоїли звання Військовому з Володимира посмертно присвоїли звання
29 лютий, 20:20
Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки» Німецькі меценати передали до Володимира три вантажівки «гуманітарки»
13 травень, 2019, 19:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ
Сьогодні, 21:49
 0
У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Сьогодні, 19:50
 0
Медіа
відео
1/8