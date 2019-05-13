2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування

Анатолію Гриню з Литовежа потрібна фінансова допомога на лікування. Чоловік, який зі зброєю в руках захищав Україну від російських агресорів, вже два місяці знаходиться на лікуванні у Нововолинській центральній міській лікарні.



До редакції



За її словами, з її сином стався нещасний випадок. Він впав і важко травмував ногу. Лікарі поставили йому діагноз – перелом стегнової кістки і зробили операцію із введення титанової пластини. Однак, опісля почалося ускладнення. В результаті чоловік вже два місяці перебуває в лікарні.



Операція і подальше лікування обійшлося у понад 70 тисяч гривень, – каже мама. Ці кошти їй прийшлось позичати. Адже вона пенсіонерка із мінімальним доходом. Тепер борг треба віддавати. До того ж, син досі в медзакладі і йому щодня потрібні кошти на продовження лікування.



Мама опинилася у безвихідній ситуації, бо грошей вже немає зовсім і взяти їх ніде. Тому єдина надія в неї – на допомогу небайдужих людей.



“Благаю допоможіть. Мій син захищав Україну, щодня ризикував своїм життям. А тепер опинився у скрутній ситуації. У нас біда. Нам нема на кого розраховувати. Я вся у боргах і кожного дня знову потрібні кошти на ліки. А в мене вже нема ні копійки. Я вже не знаю, що робити далі”, – бідкається Галина Петрівна.



Охочі допомогти учаснику бойових дій можуть переказати кошти на лікування на картку: 5168 7427 1570 6218 ПриватБанк (Гринь Анатолій Володимирович)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учаснику бойових дій 42-річномуз Литовежа потрібна фінансова допомога на лікування. Чоловік, який зі зброєю в руках захищав Україну від російських агресорів, вже два місяці знаходиться на лікуванні у Нововолинській центральній міській лікарні.До редакції БУГу звернулася мама учасника бойових дій Галина Петрівна.За її словами, з її сином стався нещасний випадок. Він впав і важко травмував ногу. Лікарі поставили йому діагноз – перелом стегнової кістки і зробили операцію із введення титанової пластини. Однак, опісля почалося ускладнення. В результаті чоловік вже два місяці перебуває в лікарні.Операція і подальше лікування обійшлося у понад 70 тисяч гривень, – каже мама. Ці кошти їй прийшлось позичати. Адже вона пенсіонерка із мінімальним доходом. Тепер борг треба віддавати. До того ж, син досі в медзакладі і йому щодня потрібні кошти на продовження лікування.Мама опинилася у безвихідній ситуації, бо грошей вже немає зовсім і взяти їх ніде. Тому єдина надія в неї – на допомогу небайдужих людей.“Благаю допоможіть. Мій син захищав Україну, щодня ризикував своїм життям. А тепер опинився у скрутній ситуації. У нас біда. Нам нема на кого розраховувати. Я вся у боргах і кожного дня знову потрібні кошти на ліки. А в мене вже нема ні копійки. Я вже не знаю, що робити далі”, – бідкається Галина Петрівна.Охочі допомогти учаснику бойових дій можуть переказати кошти на лікування на картку:

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