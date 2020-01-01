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Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня
У Волинській області завтра, 12 грудня, очікується хмарна погода, невеликий мокрий снiг та дощ. Мiсцями слабке налипання мокрого снiгу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Луцьку у суботу, 12 грудня, також передають хмарну погоду, невеликий мокрий снiг та дощ. Слабке налипання мокрого снiгу. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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