Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня





Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Луцьку у суботу, 12 грудня, також передають хмарну погоду, невеликий мокрий снiг та дощ. Слабке налипання мокрого снiгу. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 12 грудня, очікується хмарна погода, невеликий мокрий снiг та дощ. Мiсцями слабке налипання мокрого снiгу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.У Луцьку у суботу, 12 грудня, також передають хмарну погоду, невеликий мокрий снiг та дощ. Слабке налипання мокрого снiгу. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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