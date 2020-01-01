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Вагони законсервовані, приміщення не опалюється: останній день роботи Луцької дитячої залізниці

Вагони законсервовані, приміщення не опалюється: останній день роботи Луцької дитячої залізниці
11 грудня – останній робочий день роботи Луцької дитячої залізниці. Про це розповів начальник Володимир Рекс. Каже: понад пів тисячі дітей, які навчалися на юних залізничників, більше не зможуть відвідувати гуртки.

Про це інформує Суспільне.

Дитяча залізниця і станція працювали в обласному центрі 66 років. Нині вагони і теплотяг - законсервовані. Приміщення станції "Росинка" - не опалюється. П'ятьох працівників перевели на інші посади в Укрзалізниці, а 514 дітей повідомили, що занять в гуртку юних залізничників більше не буде.

Один із випускників дитячої залізниці Влад Корецький нещодавно започаткував у соцмережах збір фото і відео під хештегом "Врятуємо дитячу залізницю".

Влад Корецький розповів, що в гуртку колись займався 7 років. Нині працює на залізниці. Разом із колегами намагалися врятувати заклад від закриття.

"Зверталися до Президента, до міської влади, до прем’єр-міністра, до міністра інфраструктури. Відповідь надійшла не від усіх. Більшість відповіли: це не у нашій компетенції, ніхто не може розглядати, лише Укрзалізниця", - розповів випускник гуртка юного залізничника.

Луцькрада нині веде перемовини та листування з Укрзалізницею. Просить передати заклад на обслуговування місту, або у користування.

Нагадаємо, Луцька дитяча залізниця була відкрита у листопаді 1954-го року. Нині позашкільне навчання тут проходять близько 500 дітей. На початку вересня працівників дитячої залізниці попередили про скорочення та закриття станцій.

Місто виступило із закликом зберегти дитячу залізницю і взяти її на свій баланс, але Укрзалізниця у листах відмовляє місту. Пропонує викупити, або орендувати.


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Теги: залізниця, Росинка, закриття
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Коментарі 1
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Дуже шкода, дітям цікаво...
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