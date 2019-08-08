Геращенко пропонує підвищити зарплату поліцейським





Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на першій щорічній міжнародній конференції 11 грудня, повідомляють



"У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тис. грн. із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тис. грн.



Вони повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, а вони заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", – зазначив Геращенко.



Він привів статистику для порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і наголосив, що зарплата поліцейського за рік і зарплата співробітника НАБУ за рік відрізняються уп’ятеро-вшестеро.



За його словами, справи, які розслідує поліція, бувають не менш складні та важливі, ніж у співробітників НАБУ.



Також Геращенко додав, що реформи мають відбуватися не лише в поліції, а ще і в прокуратурі та в судовій системі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні є невідповідність заробітної плати поліцейського і його навантаження в роботі, тому потрібно підвищувати зарплату працівникам поліції.Про це заявив заступник міністра внутрішніх справна першій щорічній міжнародній конференції 11 грудня, повідомляють Факти "У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тис. грн. із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тис. грн.Вони повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, а вони заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", – зазначив Геращенко.Він привів статистику для порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і наголосив, що зарплата поліцейського за рік і зарплата співробітника НАБУ за рік відрізняються уп’ятеро-вшестеро.За його словами, справи, які розслідує поліція, бувають не менш складні та важливі, ніж у співробітників НАБУ.Також Геращенко додав, що реформи мають відбуватися не лише в поліції, а ще і в прокуратурі та в судовій системі.

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