Геращенко пропонує підвищити зарплату поліцейським
Сьогодні, 01:13
В Україні є невідповідність заробітної плати поліцейського і його навантаження в роботі, тому потрібно підвищувати зарплату працівникам поліції.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на першій щорічній міжнародній конференції 11 грудня, повідомляють Факти.
"У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тис. грн. із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тис. грн.
Вони повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, а вони заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", – зазначив Геращенко.
Він привів статистику для порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і наголосив, що зарплата поліцейського за рік і зарплата співробітника НАБУ за рік відрізняються уп’ятеро-вшестеро.
За його словами, справи, які розслідує поліція, бувають не менш складні та важливі, ніж у співробітників НАБУ.
Також Геращенко додав, що реформи мають відбуватися не лише в поліції, а ще і в прокуратурі та в судовій системі.
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Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на першій щорічній міжнародній конференції 11 грудня, повідомляють Факти.
"У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тис. грн. із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тис. грн.
Вони повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, а вони заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", – зазначив Геращенко.
Він привів статистику для порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і наголосив, що зарплата поліцейського за рік і зарплата співробітника НАБУ за рік відрізняються уп’ятеро-вшестеро.
За його словами, справи, які розслідує поліція, бувають не менш складні та важливі, ніж у співробітників НАБУ.
Також Геращенко додав, що реформи мають відбуватися не лише в поліції, а ще і в прокуратурі та в судовій системі.
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