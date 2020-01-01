12 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає волонтер Наталія Попова (на фото).
Також день народження святкує почесний громадянин міста Луцька, письменник, історик, краєзнавець, народний депутат України 1-го скликання Андрій Бондарчук .
Крім того, особисте свято відзначає начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Луцької міської ради Ольга Люфт.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні відзначається День сухопутних військ України.
На жаль, 12 грудня 2019 року на Волині - трагічний день. У зв'язку з похованням військовослужбовців 14 ОМБр Андрія Войтовича та Сергія Сироти, які підірвалися у зоні бойових дій, на Волині 12 грудня оголосили днем жалоби. Співчуваємо рідним та близьким Героїв.
На Волині цього дня у 1939 році була заснована «Луцька міська швидка допомога».
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Також день народження святкує почесний громадянин міста Луцька, письменник, історик, краєзнавець, народний депутат України 1-го скликання Андрій Бондарчук .
Крім того, особисте свято відзначає начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Луцької міської ради Ольга Люфт.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні відзначається День сухопутних військ України.
На жаль, 12 грудня 2019 року на Волині - трагічний день. У зв'язку з похованням військовослужбовців 14 ОМБр Андрія Войтовича та Сергія Сироти, які підірвалися у зоні бойових дій, на Волині 12 грудня оголосили днем жалоби. Співчуваємо рідним та близьким Героїв.
На Волині цього дня у 1939 році була заснована «Луцька міська швидка допомога».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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