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На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО

На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
У Цумані в п'ятницю надвечір 11 грудня горів житловий будинок.

Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.

З їхніх слів, полум'я охопило весь будинок і дах. На місце події викликали пожежників, які ліквідували вогонь через деякий час.

Внаслідок пожежі в будинку повністю знищений дах, всередині дуже обгоріли стіни.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Деталі – згодом.


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Теги: пожежа, Цумань, будинок, дах
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