На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
У Цумані в п'ятницю надвечір 11 грудня горів житловий будинок.
Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.
З їхніх слів, полум'я охопило весь будинок і дах. На місце події викликали пожежників, які ліквідували вогонь через деякий час.
Внаслідок пожежі в будинку повністю знищений дах, всередині дуже обгоріли стіни.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Деталі – згодом.
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Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.
З їхніх слів, полум'я охопило весь будинок і дах. На місце події викликали пожежників, які ліквідували вогонь через деякий час.
Внаслідок пожежі в будинку повністю знищений дах, всередині дуже обгоріли стіни.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Деталі – згодом.
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