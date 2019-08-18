На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО





Про це



З їхніх слів, полум'я охопило весь будинок і дах. На місце події викликали пожежників, які ліквідували вогонь через деякий час.



Внаслідок пожежі в будинку повністю знищений дах, всередині дуже обгоріли стіни.



За попередніми даними, постраждалих немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Цумані в п'ятницю надвечір 11 грудня горів житловий будинок.Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.З їхніх слів, полум'я охопило весь будинок і дах. На місце події викликали пожежників, які ліквідували вогонь через деякий час.Внаслідок пожежі в будинку повністю знищений дах, всередині дуже обгоріли стіни.За попередніми даними, постраждалих немає.Деталі – згодом.

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