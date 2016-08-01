«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу





Про це Наталія Круцько.



За підсумками проведеного незалежного аналізу фінансово-господарської діяльності серед 1 206 902 підприємств України медзаклад отримав відзнаку "ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2020" в номінації "Коефіцієнт оборотності активів".



Йдеться про те, що фінансовий стан підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності використання майна підприємства та від того наскільки швидко фінансові кошти, вкладені в активи, перетворюються знову в реальні гроші, що визначається тривалістю перебування коштів в обороті.





Відтак, Ківерцівська ЦРЛ посіла:



83 місце серед суб'єктів господарювання України;

5 місце серед суб'єктів господарювання Волинської області.



"Ця відзнака є свідченням високої ефективності управління підприємством та свідченням надійності і професійністі усього колективу.



Більш високе значення коефіцієнту оборотності активів говорить про те, що керівництво підприємства компетентноі раціонально використовує свої обмежені ресурси", - зазначила Наталія Круцько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівська цетральна районна лікарня стала лауреатом Національного бізнес-рейтингу.Про це повідомила медична директорка Ківерцівської райлікарніЗа підсумками проведеного незалежного аналізу фінансово-господарської діяльності серед 1 206 902 підприємств України медзаклад отримав відзнаку "ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2020" в номінації "Коефіцієнт оборотності активів".Йдеться про те, що фінансовий стан підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності використання майна підприємства та від того наскільки швидко фінансові кошти, вкладені в активи, перетворюються знову в реальні гроші, що визначається тривалістю перебування коштів в обороті.Відтак, Ківерцівська ЦРЛ посіла:83 місце серед суб'єктів господарювання України;5 місце серед суб'єктів господарювання Волинської області."Ця відзнака є свідченням високої ефективності управління підприємством та свідченням надійності і професійністі усього колективу.Більш високе значення коефіцієнту оборотності активів говорить про те, що керівництво підприємства компетентноі раціонально використовує свої обмежені ресурси", - зазначила Наталія Круцько.

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