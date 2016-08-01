«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу
11 грудень, 23:29
Ківерцівська цетральна районна лікарня стала лауреатом Національного бізнес-рейтингу.
Про це повідомила медична директорка Ківерцівської райлікарні Наталія Круцько.
За підсумками проведеного незалежного аналізу фінансово-господарської діяльності серед 1 206 902 підприємств України медзаклад отримав відзнаку "ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2020" в номінації "Коефіцієнт оборотності активів".
Йдеться про те, що фінансовий стан підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності використання майна підприємства та від того наскільки швидко фінансові кошти, вкладені в активи, перетворюються знову в реальні гроші, що визначається тривалістю перебування коштів в обороті.
Відтак, Ківерцівська ЦРЛ посіла:
83 місце серед суб'єктів господарювання України;
5 місце серед суб'єктів господарювання Волинської області.
"Ця відзнака є свідченням високої ефективності управління підприємством та свідченням надійності і професійністі усього колективу.
Більш високе значення коефіцієнту оборотності активів говорить про те, що керівництво підприємства компетентноі раціонально використовує свої обмежені ресурси", - зазначила Наталія Круцько.
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Про це повідомила медична директорка Ківерцівської райлікарні Наталія Круцько.
За підсумками проведеного незалежного аналізу фінансово-господарської діяльності серед 1 206 902 підприємств України медзаклад отримав відзнаку "ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2020" в номінації "Коефіцієнт оборотності активів".
Йдеться про те, що фінансовий стан підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності використання майна підприємства та від того наскільки швидко фінансові кошти, вкладені в активи, перетворюються знову в реальні гроші, що визначається тривалістю перебування коштів в обороті.
Відтак, Ківерцівська ЦРЛ посіла:
83 місце серед суб'єктів господарювання України;
5 місце серед суб'єктів господарювання Волинської області.
"Ця відзнака є свідченням високої ефективності управління підприємством та свідченням надійності і професійністі усього колективу.
Більш високе значення коефіцієнту оборотності активів говорить про те, що керівництво підприємства компетентноі раціонально використовує свої обмежені ресурси", - зазначила Наталія Круцько.
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