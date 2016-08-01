вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу

«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу
Ківерцівська цетральна районна лікарня стала лауреатом Національного бізнес-рейтингу.

Про це повідомила медична директорка Ківерцівської райлікарні Наталія Круцько.

За підсумками проведеного незалежного аналізу фінансово-господарської діяльності серед 1 206 902 підприємств України медзаклад отримав відзнаку "ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2020" в номінації "Коефіцієнт оборотності активів".

Йдеться про те, що фінансовий стан підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності використання майна підприємства та від того наскільки швидко фінансові кошти, вкладені в активи, перетворюються знову в реальні гроші, що визначається тривалістю перебування коштів в обороті.

«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу

Відтак, Ківерцівська ЦРЛ посіла:

83 місце серед суб'єктів господарювання України;
5 місце серед суб'єктів господарювання Волинської області.

"Ця відзнака є свідченням високої ефективності управління підприємством та свідченням надійності і професійністі усього колективу.

Більш високе значення коефіцієнту оборотності активів говорить про те, що керівництво підприємства компетентноі раціонально використовує свої обмежені ресурси", - зазначила Наталія Круцько.

«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу
«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерцівська ЦРЛ, лауреат, бізнес, премія, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу
11 грудень, 23:29
У місті на Волині на кисень для лікарень виділили майже 2 мільйони гривень
11 грудень, 22:52
Вагони законсервовані, приміщення не опалюється: останній день роботи Луцької дитячої залізниці
11 грудень, 22:27
Схожі новини
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
13 вересень, 03:34
Президентську премію «Українська книжка року» присуджено Жадану Президентську премію «Українська книжка року» присуджено Жадану
01 серпень, 2016, 05:50
Підприємці отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила законопроєкт Підприємці отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила законопроєкт
04 грудень, 12:51
Родині сімейного лікаря з Волині, який помер від COVID-19, виплатять майже 220 тисяч гривень Родині сімейного лікаря з Волині, який помер від COVID-19, виплатять майже 220 тисяч гривень
02 грудень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
 0
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Лідер галузі 2020»: волинська лікарня – лауреат Національного бізнес-рейтингу
11 грудень, 23:29
 0
У місті на Волині на кисень для лікарень виділили майже 2 мільйони гривень
11 грудень, 22:52
 0
Вагони законсервовані, приміщення не опалюється: останній день роботи Луцької дитячої залізниці
11 грудень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8