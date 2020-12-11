Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ





Про це інформують



"Навіть після багатьох місяців, коли триває ця пандемія, країни-члени продовжують демонструвати солідарність як в межах ЄС, так і стосовно наших сусідів.



Я хочу ще раз подякувати Данії за демонстрацію спроможностей Механізму цивільного захисту ЄС за межами кордонів Євросоюзу, зокрема, у питаннях логістики та покриття транспортних витрат", – зазначив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.



Апарати ШВЛ доставили в Україну з Данії після аналогічної допомоги від Словаччини, Естонії та Польщі на початку року.



Усього з початку пандемії такою допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.



МЗС України у листопаді повідомляло, що Данія вирішила надати Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну з Данії доставили 50 апаратів для штучної вентиляції легень у відповідь на запит про допомогу у боротьбі з коронавірусом, який був зроблений через Механізм цивільного захисту ЄС.Про це інформують Факти "Навіть після багатьох місяців, коли триває ця пандемія, країни-члени продовжують демонструвати солідарність як в межах ЄС, так і стосовно наших сусідів.Я хочу ще раз подякувати Данії за демонстрацію спроможностей Механізму цивільного захисту ЄС за межами кордонів Євросоюзу, зокрема, у питаннях логістики та покриття транспортних витрат", – зазначив єврокомісар з питань кризового менеджментуАпарати ШВЛ доставили в Україну з Данії після аналогічної допомоги від Словаччини, Естонії та Польщі на початку року.Усього з початку пандемії такою допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.МЗС України у листопаді повідомляло, що Данія вирішила надати Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

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