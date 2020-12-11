Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ
Сьогодні, 21:49
В Україну з Данії доставили 50 апаратів для штучної вентиляції легень у відповідь на запит про допомогу у боротьбі з коронавірусом, який був зроблений через Механізм цивільного захисту ЄС.
Про це інформують Факти.
"Навіть після багатьох місяців, коли триває ця пандемія, країни-члени продовжують демонструвати солідарність як в межах ЄС, так і стосовно наших сусідів.
Я хочу ще раз подякувати Данії за демонстрацію спроможностей Механізму цивільного захисту ЄС за межами кордонів Євросоюзу, зокрема, у питаннях логістики та покриття транспортних витрат", – зазначив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.
Апарати ШВЛ доставили в Україну з Данії після аналогічної допомоги від Словаччини, Естонії та Польщі на початку року.
Усього з початку пандемії такою допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.
МЗС України у листопаді повідомляло, що Данія вирішила надати Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.
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Про це інформують Факти.
"Навіть після багатьох місяців, коли триває ця пандемія, країни-члени продовжують демонструвати солідарність як в межах ЄС, так і стосовно наших сусідів.
Я хочу ще раз подякувати Данії за демонстрацію спроможностей Механізму цивільного захисту ЄС за межами кордонів Євросоюзу, зокрема, у питаннях логістики та покриття транспортних витрат", – зазначив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.
Апарати ШВЛ доставили в Україну з Данії після аналогічної допомоги від Словаччини, Естонії та Польщі на початку року.
Усього з початку пандемії такою допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.
МЗС України у листопаді повідомляло, що Данія вирішила надати Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.
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