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Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО

Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
Волинським спортсменам-паралімпійцям присвоїли почесні звання.

Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.

Звання «Заслужений майстер спорту України» з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату присвоїли:

- спортсменці-інструкторці національної збірної команди України з шашок Людмилі Ведерко;

- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Ярославу Окапінському присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу»;

- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Андрію Сивих присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу».

Подяку висловили і тренерам спортсменів – Дмитру Мударісову, Андрію Рожку, а також начальнику Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів, депутату Волинської обласної ради Віктору Галану-Влащуку.

"Особливі життєві обставини і проблеми зі здоров’ям не зупинили спортсменів на шляху до перемог. Їх незламність і сила духу – приклад для усіх. Людмила Ведерко і Дмитро Мударісов через військові дії на сході країни були вимушені покинути рідні домівки і оселилися у Луцьку", - зазначив Григорій Недопад.

Під час зустрічі обговорили також перспективи будівництва легкоатлетичного манежу та поліпшення умов для тренувань. Як відомо, Луцьк став базовим містом для проведення чемпіонатів з легкої атлетики. А нинішня доступність стадіону "Авангард" для спортсменів теж має важливе значення для досягнення спортивних здобутків.

Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО

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Теги: паралімпійці, майстер спорту, заслужений, звання
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