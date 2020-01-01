Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО





Про це Григорій Недопад.



Звання «Заслужений майстер спорту України» з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату присвоїли:



- спортсменці-інструкторці національної збірної команди України з шашок Людмилі Ведерко;



- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Ярославу Окапінському присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу»;



- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Андрію Сивих присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу».



Подяку висловили і тренерам спортсменів – Дмитру Мударісову, Андрію Рожку, а також начальнику Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів, депутату Волинської обласної ради Віктору Галану-Влащуку.



"Особливі життєві обставини і проблеми зі здоров’ям не зупинили спортсменів на шляху до перемог. Їх незламність і сила духу – приклад для усіх. Людмила Ведерко і Дмитро Мударісов через військові дії на сході країни були вимушені покинути рідні домівки і оселилися у Луцьку", - зазначив Григорій Недопад.



Під час зустрічі обговорили також перспективи будівництва легкоатлетичного манежу та поліпшення умов для тренувань. Як відомо, Луцьк став базовим містом для проведення чемпіонатів з легкої атлетики. А нинішня доступність стадіону "Авангард" для спортсменів теж має важливе значення для досягнення спортивних здобутків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинським спортсменам-паралімпійцям присвоїли почесні звання.Про це повідомив голова Волинської обласної радиЗвання «Заслужений майстер спорту України» з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату присвоїли:- спортсменці-інструкторці національної збірної команди України з шашок- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апаратуприсвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу»;- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апаратуприсвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу».Подяку висловили і тренерам спортсменів –, а також начальнику Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів, депутату Волинської обласної ради"Особливі життєві обставини і проблеми зі здоров’ям не зупинили спортсменів на шляху до перемог. Їх незламність і сила духу – приклад для усіх. Людмила Ведерко і Дмитро Мударісов через військові дії на сході країни були вимушені покинути рідні домівки і оселилися у Луцьку", - зазначив Григорій Недопад.Під час зустрічі обговорили також перспективи будівництва легкоатлетичного манежу та поліпшення умов для тренувань. Як відомо, Луцьк став базовим містом для проведення чемпіонатів з легкої атлетики. А нинішня доступність стадіону "Авангард" для спортсменів теж має важливе значення для досягнення спортивних здобутків.

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