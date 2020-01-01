Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Волинським спортсменам-паралімпійцям присвоїли почесні звання.
Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
Звання «Заслужений майстер спорту України» з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату присвоїли:
- спортсменці-інструкторці національної збірної команди України з шашок Людмилі Ведерко;
- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Ярославу Окапінському присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу»;
- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Андрію Сивих присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу».
Подяку висловили і тренерам спортсменів – Дмитру Мударісову, Андрію Рожку, а також начальнику Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів, депутату Волинської обласної ради Віктору Галану-Влащуку.
"Особливі життєві обставини і проблеми зі здоров’ям не зупинили спортсменів на шляху до перемог. Їх незламність і сила духу – приклад для усіх. Людмила Ведерко і Дмитро Мударісов через військові дії на сході країни були вимушені покинути рідні домівки і оселилися у Луцьку", - зазначив Григорій Недопад.
Під час зустрічі обговорили також перспективи будівництва легкоатлетичного манежу та поліпшення умов для тренувань. Як відомо, Луцьк став базовим містом для проведення чемпіонатів з легкої атлетики. А нинішня доступність стадіону "Авангард" для спортсменів теж має важливе значення для досягнення спортивних здобутків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
Звання «Заслужений майстер спорту України» з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату присвоїли:
- спортсменці-інструкторці національної збірної команди України з шашок Людмилі Ведерко;
- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Ярославу Окапінському присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу»;
- спортсмену-інструктору національної збірної команди України з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Андрію Сивих присвоїли звання «Майстер спорту міжнародного класу».
Подяку висловили і тренерам спортсменів – Дмитру Мударісову, Андрію Рожку, а також начальнику Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів, депутату Волинської обласної ради Віктору Галану-Влащуку.
"Особливі життєві обставини і проблеми зі здоров’ям не зупинили спортсменів на шляху до перемог. Їх незламність і сила духу – приклад для усіх. Людмила Ведерко і Дмитро Мударісов через військові дії на сході країни були вимушені покинути рідні домівки і оселилися у Луцьку", - зазначив Григорій Недопад.
Під час зустрічі обговорили також перспективи будівництва легкоатлетичного манежу та поліпшення умов для тренувань. Як відомо, Луцьк став базовим містом для проведення чемпіонатів з легкої атлетики. А нинішня доступність стадіону "Авангард" для спортсменів теж має важливе значення для досягнення спортивних здобутків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Геращенко пропонує підвищити зарплату поліцейським
Сьогодні, 01:13
На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00