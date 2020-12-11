У місті на Волині на кисень для лікарень виділили майже 2 мільйони гривень

Галина Бурочук розповіла, що їх внесення обумовлено надходженням субвенційних коштів з державного і обласного бюджетів.



Про це повідомляють на сайті



Міському бюджету по загальному фонду передбачили субвенцію на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID та її наслідками в сумі 1,85 мільйона гривень (видатки розвитку), а також збільшили субвенцію з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в сумі 3,4 тисячі гривень.



Натомість по загальному фонду зменшили субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 127,27 гривень.



Галина Бурочук наголосила, що відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету внесені відповідні зміни до показників міського бюджету за видатками.



Загалом видаткова частина міського бюджету збільшується на 1,8533 мільйона гривень, в тому числі загального фонду зменшується на 10 тисяч гривень, бюджет розвитку спеціального фонду збільшується на 1,8633 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени виконкому Нововолинської міської ради 11 грудня ухвалили зміни до міського бюджету на 2020 рік. Начальниця фінансового управліннярозповіла, що їх внесення обумовлено надходженням субвенційних коштів з державного і обласного бюджетів.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради Міському бюджету по загальному фонду передбачили субвенцію на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID та її наслідками в сумі 1,85 мільйона гривень (видатки розвитку), а також збільшили субвенцію з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в сумі 3,4 тисячі гривень.Натомість по загальному фонду зменшили субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 127,27 гривень.Галина Бурочук наголосила, що відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету внесені відповідні зміни до показників міського бюджету за видатками.Загалом видаткова частина міського бюджету збільшується на 1,8533 мільйона гривень, в тому числі загального фонду зменшується на 10 тисяч гривень, бюджет розвитку спеціального фонду збільшується на 1,8633 мільйона гривень.

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