На Волині чоловік підмовив 12-річного хлопчика обікрасти відділення пошти





Про це стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області, пишуть



28 листопада минулого року обвинувачений запропонував 12-річному хлопчику обікрасти відділення пошти у селі Кукли Маневицького району. Цього ж дня о 23.30 вони проникли до приміщення пошти, пошкодивши шибку зубилом, звідки вкрали товари призначені для продажу. Серед вкраденого здебільшого були солодощі. Загальна сума збитків – 840 гривень.



У суді обвинувачений визнав свою вину, зазначивши, що йому було відомо про вік його «спільника».



Матір неповнолітнього розповіла, що прокинувшись вночі, вона помітила, що двері кімнати чимось підперті ззовні, бо їх неможливо було відчинити. Коли жінка все ж відчинила двері, то в кімнаті побачила сина та обвинуваченого, якого вигнала з хати. А зранку приїхала поліція, правоохоронці знайшли на горищі пакет із солодощами, чай, наволочку.



Тож суд призначив крадію, який до того ж підмовив до крадіжки неповнолітнього, чотири роки позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.



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