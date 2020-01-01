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На Волині чоловік підмовив 12-річного хлопчика обікрасти відділення пошти

На Волині чоловік підмовив 12-річного хлопчика обікрасти відділення пошти
На Волині чоловік, підмовивши 12-річного хлопчика, обікрав відділення поштового зв’язку.

Про це стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

28 листопада минулого року обвинувачений запропонував 12-річному хлопчику обікрасти відділення пошти у селі Кукли Маневицького району. Цього ж дня о 23.30 вони проникли до приміщення пошти, пошкодивши шибку зубилом, звідки вкрали товари призначені для продажу. Серед вкраденого здебільшого були солодощі. Загальна сума збитків – 840 гривень.

У суді обвинувачений визнав свою вину, зазначивши, що йому було відомо про вік його «спільника».

Матір неповнолітнього розповіла, що прокинувшись вночі, вона помітила, що двері кімнати чимось підперті ззовні, бо їх неможливо було відчинити. Коли жінка все ж відчинила двері, то в кімнаті побачила сина та обвинуваченого, якого вигнала з хати. А зранку приїхала поліція, правоохоронці знайшли на горищі пакет із солодощами, чай, наволочку.

Тож суд призначив крадію, який до того ж підмовив до крадіжки неповнолітнього, чотири роки позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.

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Теги: крадіжка, пошта, хлопчик, суд
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