Порушив карантин: волинянина судили, бо на заправці був без документів





Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду від 2 грудня, пише



18 листопада, перебуваючи в громадському місці – на автозаправній станції в смт. Любешів чоловік не мав при собі документів, які посвідчують особу, чим порушив правила щодо карантину.



Порушник щиро розкаявся у вчиненому. Вказав, що у зв`язку з карантинними обмеженнями офіційно не працює, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, тому просив суд суворо його не карати.



Зрештою, суд звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районному суді розглянули справу щодо порушення карантинних вимог.Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду від 2 грудня, пише Район.Любешів 18 листопада, перебуваючи в громадському місці – на автозаправній станції в смт. Любешів чоловік не мав при собі документів, які посвідчують особу, чим порушив правила щодо карантину.Порушник щиро розкаявся у вчиненому. Вказав, що у зв`язку з карантинними обмеженнями офіційно не працює, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, тому просив суд суворо його не карати.Зрештою, суд звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

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