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Порушив карантин: волинянина судили, бо на заправці був без документів

Порушив карантин: волинянина судили, бо на заправці був без документів
У Любешівському районному суді розглянули справу щодо порушення карантинних вимог.

Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду від 2 грудня, пише Район.Любешів.

18 листопада, перебуваючи в громадському місці – на автозаправній станції в смт. Любешів чоловік не мав при собі документів, які посвідчують особу, чим порушив правила щодо карантину.

Порушник щиро розкаявся у вчиненому. Вказав, що у зв`язку з карантинними обмеженнями офіційно не працює, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, тому просив суд суворо його не карати.

Зрештою, суд звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Зображення ілюстративне

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Теги: Любешів, суд, документи, карантин
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