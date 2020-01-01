У Криму помітили зграю рожевих фламінго
Сьогодні, 03:25
На узбережжі Чорного моря біля села Міжводне, що в Чорноморському районі Криму, помітили зграю рожевих фламінго.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим Реалії.
«Фламінго зупиняються на прольоті там, де є харчова база і комфортне середовище, менше антропогенного навантаження», - зазначила у коментарі Крим.Реалії еколог Маргарита Литвиненко.
У лютому нинішнього року два фламінго були помічені в одній із севастопольських бухт - Солоній.
«Деякі орнітологи пов'язують появу фламінго в Криму з потеплінням, але це спірне питання: інформація про появу птахів у Криму була і до інформаційного буму про потепління», - сказала еколог.
Окрім України, птахи з'являються ще і в Польщі. Головне, за словами кримського еколога, наявність корму і відсутність занепокоєння.
«Не думаю, що вони затримаються у Криму, так як там багато тривожних антропогенних чинників», - зазначила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим Реалії.
«Фламінго зупиняються на прольоті там, де є харчова база і комфортне середовище, менше антропогенного навантаження», - зазначила у коментарі Крим.Реалії еколог Маргарита Литвиненко.
У лютому нинішнього року два фламінго були помічені в одній із севастопольських бухт - Солоній.
«Деякі орнітологи пов'язують появу фламінго в Криму з потеплінням, але це спірне питання: інформація про появу птахів у Криму була і до інформаційного буму про потепління», - сказала еколог.
Окрім України, птахи з'являються ще і в Польщі. Головне, за словами кримського еколога, наявність корму і відсутність занепокоєння.
«Не думаю, що вони затримаються у Криму, так як там багато тривожних антропогенних чинників», - зазначила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Криму помітили зграю рожевих фламінго
Сьогодні, 03:25
Геращенко пропонує підвищити зарплату поліцейським
Сьогодні, 01:13
На Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00