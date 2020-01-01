У Криму помітили зграю рожевих фламінго





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«Фламінго зупиняються на прольоті там, де є харчова база і комфортне середовище, менше антропогенного навантаження», - зазначила у коментарі Крим.Реалії еколог Маргарита Литвиненко.



У лютому нинішнього року два фламінго були помічені в одній із севастопольських бухт - Солоній.





«Деякі орнітологи пов'язують появу фламінго в Криму з потеплінням, але це спірне питання: інформація про появу птахів у Криму була і до інформаційного буму про потепління», - сказала еколог.



Окрім України, птахи з'являються ще і в Польщі. Головне, за словами кримського еколога, наявність корму і відсутність занепокоєння.



«Не думаю, що вони затримаються у Криму, так як там багато тривожних антропогенних чинників», - зазначила вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На узбережжі Чорного моря біля села Міжводне, що в Чорноморському районі Криму, помітили зграю рожевих фламінго.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Крим Реалії «Фламінго зупиняються на прольоті там, де є харчова база і комфортне середовище, менше антропогенного навантаження», - зазначила у коментарі Крим.Реалії екологУ лютому нинішнього року два фламінго були помічені в одній із севастопольських бухт - Солоній.«Деякі орнітологи пов'язують появу фламінго в Криму з потеплінням, але це спірне питання: інформація про появу птахів у Криму була і до інформаційного буму про потепління», - сказала еколог.Окрім України, птахи з'являються ще і в Польщі. Головне, за словами кримського еколога, наявність корму і відсутність занепокоєння.«Не думаю, що вони затримаються у Криму, так як там багато тривожних антропогенних чинників», - зазначила вона.

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