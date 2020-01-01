На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів





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"На Донеччині в рамках проєкту «Місто Героїв» встановили 12 портретів загиблих воїнів на білбордах в містах, де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до «Книги пам’яті». Серед них і Герої Небесної Сотні з Донеччини.



Проєкт було створено до Дня Збройних сил за сприяння Донецької ОДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Донецькій області встановили білборди з портретами загиблих захисників України.Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів "На Донеччині в рамках проєкту «Місто Героїв» встановили 12 портретів загиблих воїнів на білбордах в містах, де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до «Книги пам’яті». Серед них і Герої Небесної Сотні з Донеччини.Проєкт було створено до Дня Збройних сил за сприяння Донецької ОДА.

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