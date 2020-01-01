На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів
Сьогодні, 05:28
У Донецькій області встановили білборди з портретами загиблих захисників України.
Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
"На Донеччині в рамках проєкту «Місто Героїв» встановили 12 портретів загиблих воїнів на білбордах в містах, де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до «Книги пам’яті». Серед них і Герої Небесної Сотні з Донеччини.
Проєкт було створено до Дня Збройних сил за сприяння Донецької ОДА.
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Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
"На Донеччині в рамках проєкту «Місто Героїв» встановили 12 портретів загиблих воїнів на білбордах в містах, де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до «Книги пам’яті». Серед них і Герої Небесної Сотні з Донеччини.
Проєкт було створено до Дня Збройних сил за сприяння Донецької ОДА.
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