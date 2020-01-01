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На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів

На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів
У Донецькій області встановили білборди з портретами загиблих захисників України.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"На Донеччині в рамках проєкту «Місто Героїв» встановили 12 портретів загиблих воїнів на білбордах в містах, де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до «Книги пам’яті». Серед них і Герої Небесної Сотні з Донеччини.

Проєкт було створено до Дня Збройних сил за сприяння Донецької ОДА.
На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів
На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів
На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів
На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів


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Теги: білборд, портрет, захисник, Донеччина
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