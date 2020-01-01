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У Рівному не встановлюватимуть головну ялинку

У Рівному не встановлюватимуть головну ялинку
У Рівному цього року вирішили не встановлювати головну новорічну ялинку.

Про це повідомляє видання 0362.

«Цього року новообрана влада підтримала ідею не встановлювати ялинку, натомість прикрасити новорічними іграшками ті ялинки, які ростуть на Майдані Незалежності вже багато років. Таке рішення ухвалили напередодні. І так буде вперше за багато років», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив начальник управління ЖКГ Рівного Володимир Пилипчук, прикрасять цілу алею ялинок ілюмінацією, іграшками та обіцяють святкову програму на відкриття – виступи творчих колективів. Щоправда, новорічна мистецька імпреза проходитиме в новому форматі – онлайн.

За словами Пилипчука, відмова від встановлення головної ялинки обласного центру дозволить зекономити міському бюджету 30-40 тис. грн. Всього ж на облаштування святкової новорічної зони у Рівному виділили 80 тис. грн.

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Теги: Рівне, ялинка, алея
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