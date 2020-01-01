Долар і євро падають у ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.85, а продаж – 28.20.
Євро при купівлі становить – 33.72, продажу – 34.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.57, продаж – 7.66.
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Євро при купівлі становить – 33.72, продажу – 34.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.57, продаж – 7.66.
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