Долар і євро падають у ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня





Євро при купівлі становить – 33.72, продажу – 34.10.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.57, продаж – 7.66.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.85, а продаж – 28.20.Євро при купівлі становить – 33.72, продажу – 34.10.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.57, продаж – 7.66.

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