Ранок 12 грудня: повідомили коронавірусну статистику за останню добу в Україні
Сьогодні, 09:14
В Україні станом на 12 грудня 2020 року зафіксували 12 811 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізувували – 3 001 особу;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 13 653 особи;
- здійснили тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 885 039 осіб;
- одужало – 494 001 особа;
- летальних випадків – 14 998;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 90 013 випадків;
Вінницька область – 19 680 випадків;
Волинська область – 27 852 випадки;
Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
Донецька область – 29 031 випадок;
Житомирська область – 33 714 випадків;
Закарпатська область – 25 883 випадки;
Запорізька область – 41 460 випадків;
Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
Київська область – 47 783 випадки;
Кіровоградська область – 7 059 випадків;
Луганська область – 7 705 випадків;
Львівська область – 53 299 випадків;
Миколаївська область – 23 479 випадків;
Одеська область – 57 071 випадок;
Полтавська область – 28 811 випадків;
Рівненська область – 35 900 випадків;
Сумська область – 35 327 випадків;
Тернопільська область – 30 964 випадки;
Харківська область – 61 985 випадків;
Херсонська область – 13 723 випадки;
Хмельницька область – 34 417 випадків;
Черкаська область – 30 784 випадки;
Чернівецька область – 36 496 випадків;
Чернігівська область – 23 754 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізувували – 3 001 особу;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 13 653 особи;
- здійснили тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 885 039 осіб;
- одужало – 494 001 особа;
- летальних випадків – 14 998;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 90 013 випадків;
Вінницька область – 19 680 випадків;
Волинська область – 27 852 випадки;
Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
Донецька область – 29 031 випадок;
Житомирська область – 33 714 випадків;
Закарпатська область – 25 883 випадки;
Запорізька область – 41 460 випадків;
Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
Київська область – 47 783 випадки;
Кіровоградська область – 7 059 випадків;
Луганська область – 7 705 випадків;
Львівська область – 53 299 випадків;
Миколаївська область – 23 479 випадків;
Одеська область – 57 071 випадок;
Полтавська область – 28 811 випадків;
Рівненська область – 35 900 випадків;
Сумська область – 35 327 випадків;
Тернопільська область – 30 964 випадки;
Харківська область – 61 985 випадків;
Херсонська область – 13 723 випадки;
Хмельницька область – 34 417 випадків;
Черкаська область – 30 784 випадки;
Чернівецька область – 36 496 випадків;
Чернігівська область – 23 754 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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