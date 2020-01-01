Ранок 12 грудня: повідомили коронавірусну статистику за останню добу в Україні





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу:



- госпіталізувували – 3 001 особу;

- летальних випадків – 243;

- одужало – 13 653 особи;

- здійснили тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 885 039 осіб;

- одужало – 494 001 особа;

- летальних випадків – 14 998;

- проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 90 013 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Донецька область – 29 031 випадок;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Київська область – 47 783 випадки;

Кіровоградська область – 7 059 випадків;

Луганська область – 7 705 випадків;

Львівська область – 53 299 випадків;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Харківська область – 61 985 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Чернігівська область – 23 754 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 12 грудня 2020 року зафіксували 12 811 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:- госпіталізувували – 3 001 особу;- летальних випадків – 243;- одужало – 13 653 особи;- здійснили тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 885 039 осіб;- одужало – 494 001 особа;- летальних випадків – 14 998;- проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 90 013 випадків;Вінницька область – 19 680 випадків;Волинська область – 27 852 випадки;Дніпропетровська область – 48 365 випадків;Донецька область – 29 031 випадок;Житомирська область – 33 714 випадків;Закарпатська область – 25 883 випадки;Запорізька область – 41 460 випадків;Івано-Франківська область – 40 484 випадки;Київська область – 47 783 випадки;Кіровоградська область – 7 059 випадків;Луганська область – 7 705 випадків;Львівська область – 53 299 випадків;Миколаївська область – 23 479 випадків;Одеська область – 57 071 випадок;Полтавська область – 28 811 випадків;Рівненська область – 35 900 випадків;Сумська область – 35 327 випадків;Тернопільська область – 30 964 випадки;Харківська область – 61 985 випадків;Херсонська область – 13 723 випадки;Хмельницька область – 34 417 випадків;Черкаська область – 30 784 випадки;Чернівецька область – 36 496 випадків;Чернігівська область – 23 754 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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