У Луцьку на Соборності побилися жінки, одній зламали ніс





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 30 квітня після опівночі поблизу будинку №30 на проспекті Соборності між двома жінками виник словесний конлікт. Одна з них взяла іншу за волосся та повалила на землю, а після цього обвинувачена вдарила потерпілу ногою в обличчя, зламавши їй носа.



У суді обвинувачена розповіла, що разом з друзями вона поверталася додому, вони побачили, що на бруківці сиділа жінка, тому вони запропонували їй допомогу. З її слів, після цього підійшла потерпіла та почала втручатися, тож між ними виник конфлікт, під час якого вона вдарила потерпілу ногою в обличчя. Спочатку злочинниця стверджувала, що не штовхала та не хапала за волосся потерпілу, однак згодом все ж визнала свою вину.



Версія потерпілої дещо відрізнялася від слів обвинуваченої. Жінка розповіла, що разом з подругами вони йшли проспектом Соборності, де побачили незнайому жінку, яку вдарили, від чого та впала. Тож вона втрутилася та почала захищати побиту жінку, але її і саму побили. Зокрема, обвинувачена, схопивши її за волосся, кинула на бруківку, а після цього вдарила ногою в обличчя, зламавши ніс.



Врахувавши всі обставини справи, суд вирішив призначити злочинниці покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині на проспекті Соборності через конфлікт побилися незнайомі жінки. Одна з них нанесла іншій удар ногою в обличчя, зламавши ніс.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Так, 30 квітня після опівночі поблизу будинку №30 на проспекті Соборності між двома жінками виник словесний конлікт. Одна з них взяла іншу за волосся та повалила на землю, а після цього обвинувачена вдарила потерпілу ногою в обличчя, зламавши їй носа.У суді обвинувачена розповіла, що разом з друзями вона поверталася додому, вони побачили, що на бруківці сиділа жінка, тому вони запропонували їй допомогу. З її слів, після цього підійшла потерпіла та почала втручатися, тож між ними виник конфлікт, під час якого вона вдарила потерпілу ногою в обличчя. Спочатку злочинниця стверджувала, що не штовхала та не хапала за волосся потерпілу, однак згодом все ж визнала свою вину.Версія потерпілої дещо відрізнялася від слів обвинуваченої. Жінка розповіла, що разом з подругами вони йшли проспектом Соборності, де побачили незнайому жінку, яку вдарили, від чого та впала. Тож вона втрутилася та почала захищати побиту жінку, але її і саму побили. Зокрема, обвинувачена, схопивши її за волосся, кинула на бруківку, а після цього вдарила ногою в обличчя, зламавши ніс.Врахувавши всі обставини справи, суд вирішив призначити злочинниці покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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