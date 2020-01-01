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У Луцьку на Соборності побилися жінки, одній зламали ніс

У Луцьку на Соборності побилися жінки, одній зламали ніс
В обласному центрі Волині на проспекті Соборності через конфлікт побилися незнайомі жінки. Одна з них нанесла іншій удар ногою в обличчя, зламавши ніс.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 30 квітня після опівночі поблизу будинку №30 на проспекті Соборності між двома жінками виник словесний конлікт. Одна з них взяла іншу за волосся та повалила на землю, а після цього обвинувачена вдарила потерпілу ногою в обличчя, зламавши їй носа.

У суді обвинувачена розповіла, що разом з друзями вона поверталася додому, вони побачили, що на бруківці сиділа жінка, тому вони запропонували їй допомогу. З її слів, після цього підійшла потерпіла та почала втручатися, тож між ними виник конфлікт, під час якого вона вдарила потерпілу ногою в обличчя. Спочатку злочинниця стверджувала, що не штовхала та не хапала за волосся потерпілу, однак згодом все ж визнала свою вину.

Версія потерпілої дещо відрізнялася від слів обвинуваченої. Жінка розповіла, що разом з подругами вони йшли проспектом Соборності, де побачили незнайому жінку, яку вдарили, від чого та впала. Тож вона втрутилася та почала захищати побиту жінку, але її і саму побили. Зокрема, обвинувачена, схопивши її за волосся, кинула на бруківку, а після цього вдарила ногою в обличчя, зламавши ніс.

Врахувавши всі обставини справи, суд вирішив призначити злочинниці покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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Теги: Луцьк, жінки, побиття
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