У «ПортCity» відвідувачів розважатимуть фігури казкових персонажів*
Сьогодні, 11:36
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" відвідувачів будуть розважати фігури казкових персонажів: Ведмідь і Дід Мороз.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Вже 12-13 та 19-20 грудня з 16:00 до 18:00 Ведмідь та Дід Мороз будуть дарувати святковий настрій, радість та незабутні емоції відвідувачам ТРЦ "ПортCity", - інформуют організатори.
Тож усіх запрошують у "ПортCity", який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Вже 12-13 та 19-20 грудня з 16:00 до 18:00 Ведмідь та Дід Мороз будуть дарувати святковий настрій, радість та незабутні емоції відвідувачам ТРЦ "ПортCity", - інформуют організатори.
Тож усіх запрошують у "ПортCity", який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
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