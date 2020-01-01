У «ПортCity» відвідувачів розважатимуть фігури казкових персонажів*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



"Вже 12-13 та 19-20 грудня з 16:00 до 18:00 Ведмідь та Дід Мороз будуть дарувати святковий настрій, радість та незабутні емоції відвідувачам ТРЦ "ПортCity", - інформуют організатори.



Тож усіх запрошують у "ПортCity", який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі "ПортCity" відвідувачів будуть розважати фігури казкових персонажів: Ведмідь і Дід Мороз.Про це повідомляє адміністрація закладу."Вже 12-13 та 19-20 грудня з 16:00 до 18:00 Ведмідь та Дід Мороз будуть дарувати святковий настрій, радість та незабутні емоції відвідувачам ТРЦ "ПортCity", - інформуют організатори.Тож усіх запрошують у "ПортCity", який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.

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