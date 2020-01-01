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З головної ялинки України знімуть «скандальний» казковий капелюх

З головної ялинки України знімуть «скандальний» казковий капелюх
З головної ялинки країни біля Софійського собору в Києві все ж знімуть казковий капелюх і поставлять замість нього восьмигранну зірку.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в столиці.

"Ми вже кілька разів пояснили всім опонентам, що тематика цього нового року – казковий ліс. Але мабуть люди не розуміють цього, або не хочуть розуміти. Тому буду лаконічним: за ніч до свята Святого Миколая, ми знімемо казковий капелюх з ялинки і замінимо його на восьмигранну зірку", – розповів він.

Так, в Православній церкві України обурилися новому вигляду головної новорічної ялинки. Проблема, як з'ясувалося, в капелюсі, яким прикрасили новорічне дерево.

Установка капелюха викликала бурхливі обговорення серед українців. Декому атрибут дуже сподобався, а хтось порівняв його з "чаклунським ковпаком".

Компанія Folk Ukraine на своїй сторінці у Facebook також підтвердила, що замінить капелюх на зірку напередодні свята святого Миколая.
З головної ялинки України знімуть «скандальний» казковий капелюх

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Теги: головна ялинка, Київ, капелюх
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Коментарі 1
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Разом з капелюхом потрібно зняти з роботи тих придурків, що капелюха запропонували.
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