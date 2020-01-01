Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.



Так, за останню добу коронавірус виявили:



м. Луцьк – 150,

м. Нововолинськ – 12,

Володимир-Волинський район – 40,

Горохівський район –17,

Іваничівський район – 1,

Ківерцівський район – 7,

Ковельський район – 12,

Локачинський район – 5,

Любомльський район – 3,

Любешівський район – 3,

Луцький район – 39,

Маневицький район – 22,

Ратнівський район – 1,

Рожищенський район – 3.



Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 27 852 випадки.



Одужали – 20 716 (за останню добу — 264). Летальні випадки – 465 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 857 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 315 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.Так, за останню добу коронавірус виявили:м. Луцьк – 150,м. Нововолинськ – 12,Володимир-Волинський район – 40,Горохівський район –17,Іваничівський район – 1,Ківерцівський район – 7,Ковельський район – 12,Локачинський район – 5,Любомльський район – 3,Любешівський район – 3,Луцький район – 39,Маневицький район – 22,Ратнівський район – 1,Рожищенський район – 3.Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 27 852 випадки.Одужали – 20 716 (за останню добу — 264). Летальні випадки – 465 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 857 осіб.

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