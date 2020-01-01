Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:43
За минулу добу на Волині зареєстрували 315 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 150,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 40,
Горохівський район –17,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район – 12,
Локачинський район – 5,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 39,
Маневицький район – 22,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський район – 3.
Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 27 852 випадки.
Одужали – 20 716 (за останню добу — 264). Летальні випадки – 465 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 857 осіб.
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Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 150,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 40,
Горохівський район –17,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район – 12,
Локачинський район – 5,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 39,
Маневицький район – 22,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський район – 3.
Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 27 852 випадки.
Одужали – 20 716 (за останню добу — 264). Летальні випадки – 465 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 857 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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