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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 315 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.

Так, за останню добу коронавірус виявили:

м. Луцьк – 150,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 40,
Горохівський район –17,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район – 12,
Локачинський район – 5,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 39,
Маневицький район – 22,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський район – 3.

Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 27 852 випадки.

Одужали – 20 716 (за останню добу — 264). Летальні випадки – 465 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 857 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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