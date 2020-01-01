Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі





Про це у повідомляє офіційний канал української делегації для участі у ТКГ.



Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надали медичну допомогу, військовослужбовці залишилися в районі оборони.



Повідомлення про інцидент направили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Режим тиші запровадили через координаційний механізм.



Так, у ранковому зведенні 12 грудня штаб ООС повідомив, що за минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню біля Мар'їнки, Водяного та Зайцевого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі у суботу зранку, 12 грудня, отримали легкі поранення двоє військовослужбовців.Про це у повідомляє офіційний канал української делегації для участі у ТКГ.Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надали медичну допомогу, військовослужбовці залишилися в районі оборони.Повідомлення про інцидент направили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Режим тиші запровадили через координаційний механізм.Так, у ранковому зведенні 12 грудня штаб ООС повідомив, що за минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню біля Мар'їнки, Водяного та Зайцевого.

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