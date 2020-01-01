вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі
На Донбасі у суботу  зранку, 12 грудня, отримали легкі поранення двоє військовослужбовців.

Про це у повідомляє офіційний канал української делегації для участі у ТКГ.

Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надали медичну допомогу, військовослужбовці залишилися в районі оборони.

Повідомлення про інцидент направили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Режим тиші запровадили через координаційний механізм.

Так, у ранковому зведенні 12 грудня штаб ООС повідомив, що за минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню біля Мар'їнки, Водяного та Зайцевого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Донбас, поранення, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі
Сьогодні, 11:06
Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:43
З головної ялинки України знімуть «скандальний» казковий капелюх
Сьогодні, 10:09
Розповіли, із чого виготовляють бруківку LeBruk*
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на Соборності побилися жінки, одній зламали ніс
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці
23 вересень, 17:03
На Донбасі підірвалися на розтяжці полковник ЗСУ та прессекретар бригади На Донбасі підірвалися на розтяжці полковник ЗСУ та прессекретар бригади
15 вересень, 15:39
На Донеччині двоє військових підірвалися на міні На Донеччині двоє військових підірвалися на міні
08 вересень, 16:09
На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі
06 вересень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі
Сьогодні, 11:06
 0
Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:43
 0
З головної ялинки України знімуть «скандальний» казковий капелюх
Сьогодні, 10:09
 0
Розповіли, із чого виготовляють бруківку LeBruk*
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьку на Соборності побилися жінки, одній зламали ніс
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8