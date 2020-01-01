У «ПортCity» – нова виставка робіт фотографа*
Сьогодні, 17:24
У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» – виставка Іллі Петрика.
Про виставку фотографа повідомляє пресслужба ТРЦ.
Тема виставки: «Враження від подорожей» (фотографія).
Ілля намагався фотографувати ще зі школи, але більш серйозно до цього почав ставитися, коли вступив до університету. Саме тоді це стало його повноцінним хобі. Це зокрема пов'язано із тим, що фотограф почав більше подорожувати. Відвідуючи нові країни та міста, йому завжди хочеться передати дух того чи іншого місця через світлини.
Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись фотографіями.
Виставка діє щодня з 11 по 24 грудня з 10:00 до 22:00. Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
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Вхід вільний!
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Про виставку фотографа повідомляє пресслужба ТРЦ.
Тема виставки: «Враження від подорожей» (фотографія).
Ілля намагався фотографувати ще зі школи, але більш серйозно до цього почав ставитися, коли вступив до університету. Саме тоді це стало його повноцінним хобі. Це зокрема пов'язано із тим, що фотограф почав більше подорожувати. Відвідуючи нові країни та міста, йому завжди хочеться передати дух того чи іншого місця через світлини.
Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись фотографіями.
Виставка діє щодня з 11 по 24 грудня з 10:00 до 22:00. Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
⠀
Вхід вільний!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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