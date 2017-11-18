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Три місяці не виходив на вулицю: на Сумщині 19-річний хлопець повільно помирав від голоду на очах у матері. ВІДЕО

Три місяці не виходив на вулицю: на Сумщині 19-річний хлопець повільно помирав від голоду на очах у матері. ВІДЕО
19-річний хлопець із Сумщини опинився на межі життя і смерті у себе вдома. Три місяці він не виходив на вулицю, не їв і настільки схуд, що вже не міг рухатись і навіть говорити.

Найжахливіше, що весь час поруч були його мати і вітчим, які не допускали до нього лікарів. Урешті, хлопця, який уже важив менше 40 кілограмів, шпиталізували силою, - йдеться у ТСН.

Але, півроку тому суcіди почали помічати, що хлопець худне. Мати кожному озвучувала різні причини.

Згодом Сергій перестав виходити з дому. Але сусіди на це не звернули увагу. Адже родина живе відлюдькувато. Вітчим - пенсіонер. Мати і хлопець не працюють.

Однак це насторожило пана Юрія, який щотижня приїздить в Миропілля до батьків. Дізнавшись, що сусіди не бачили вже більше трьох місяців його на вулиці, лікар за фахом - Юрій Кабанець викликав швидку, але жінка медикив у будинок не допустила. Після довгих вмовлянь, Юрію все ж таки вдалося туди потрапити і побачити ледь живого Сергія.

"Він лежав, на мене навіть не реагував. Мама каже, що з ним все в порядку, він просто такий. Я запитав, скільки він такий – з її слів, більше п'яти днів", - розповідає чоловік.

Юрій почав звертатися до місцевих медиків і соцслужби. Але їх мати вже не пускала. Лише хитрістю працівниці територіального центру Наталії Піддубній все ж вдалося потрапити до будинку і побачити все на власні очі.

"Зразу ввечері було прийняте рішення, що треба терміново діяти", - зазначає жінка.

І, фактично, силоміць хлопця таки госпіталізували у Суми. За три дні у відділенні психіатрії він почав приходити до тями і навіть ставати на ноги.


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Теги: Сумщина, хлопець, батьки, недоїдання, голод, лікарі
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