Якою буде погода на Волині у неділю, 13 грудня





Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Так, 12 грудня буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снiгом. Вночi мiсцями очікують слабке налипання мокрого снiгу, слабку ожеледь.

На дорогах прогнозують ожеледицю. Вiтер буде схiдний, 7-12 м/с.



Температура вночi від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 13 грудня синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снiгом.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Так, 12 грудня буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снiгом. Вночi мiсцями очікують слабке налипання мокрого снiгу, слабку ожеледь.На дорогах прогнозують ожеледицю. Вiтер буде схiдний, 7-12 м/с.Температура вночi від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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