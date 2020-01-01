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Якою буде погода на Волині у неділю, 13 грудня

Якою буде погода на Волині у неділю, 13 грудня
На Волині 13 грудня синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снiгом.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, 12 грудня буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снiгом. Вночi мiсцями очікують слабке налипання мокрого снiгу, слабку ожеледь.
На дорогах прогнозують ожеледицю. Вiтер буде схiдний, 7-12 м/с.

Температура вночi від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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