Якою буде погода на Волині у неділю, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині 13 грудня синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снiгом.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, 12 грудня буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снiгом. Вночi мiсцями очікують слабке налипання мокрого снiгу, слабку ожеледь.
На дорогах прогнозують ожеледицю. Вiтер буде схiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, 12 грудня буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снiгом. Вночi мiсцями очікують слабке налипання мокрого снiгу, слабку ожеледь.
На дорогах прогнозують ожеледицю. Вiтер буде схiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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